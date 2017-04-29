В Москве состоялась премьера фильма "Три дня до весны", посвященного блокаде Ленинграда
29.04.2017, 21:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве, в Доме кино Союза кинематографистов прошла премьера новой полнометражной картины "Три дня до весны", созданной на киностудии "Ленфильм", посвящённой блокаде Ленинграда и рассказывающей о героях, защищавших город. Фильм зрителям представили продюсер и генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин, актёры Елена Лотова и Владислав Абашин, композитор Антон Лубченко и другие члены съёмочной группы.
На киностудии фильм называют подарком для всех ветеранов, их детей и внуков – "для всех, кому небезразлична история нашей страны". По словам Эдуарда Пичугина, фильм сделан в классических традициях "ленинградской кинематографической школы" и будет интересен зрителям всех возрастов. Новая картина не стремится соперничать с высокобюджетными военными блокбастерами - генеральный директор подчёркивает, что для "Ленфильма" это не коммерческая история, но возможность рассказать о блокаде новым языком".
В настоящее время на "Ленфильме" началась работа над вторым проектом трилогии о блокаде с рабочим названием "Трое". Она не станет продолжением первого фильма, но расскажет о другом эпизоде из жизни защитников героев Ленинграда.
"Три дня до весны" выходит в общероссийский прокат 4 мая.
На киностудии фильм называют подарком для всех ветеранов, их детей и внуков – "для всех, кому небезразлична история нашей страны". По словам Эдуарда Пичугина, фильм сделан в классических традициях "ленинградской кинематографической школы" и будет интересен зрителям всех возрастов. Новая картина не стремится соперничать с высокобюджетными военными блокбастерами - генеральный директор подчёркивает, что для "Ленфильма" это не коммерческая история, но возможность рассказать о блокаде новым языком".
В настоящее время на "Ленфильме" началась работа над вторым проектом трилогии о блокаде с рабочим названием "Трое". Она не станет продолжением первого фильма, но расскажет о другом эпизоде из жизни защитников героев Ленинграда.
"Три дня до весны" выходит в общероссийский прокат 4 мая.