В Москве состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия основания музея-усадьбы "Архангельское"
26.12.2016, 17:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 декабря 2016 года состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия основания Государственного Музея-усадьбы «Архангельское». Работу оргкомитета возглавил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак.
В своем вступительном слове он отметил значимость и уникальность музейного и архитектурно-паркового ансамбля «Архангельское», масштаб предстоящего события и необходимость проведения работ по реставрации и приспособлению к современному использованию объектов культурного наследия, а также по созданию современной инфраструктуры досуга и сервиса.
Как отметил Министр культуры Российской Федерации, основные мероприятия по подготовке и празднованию юбилейной даты будут предусмотрены в Плане мероприятий на 2017 – 2019 годы. Предложение руководителя федерального ведомства о включении титульных мероприятий по линии заинтересованных министерств было поддержано членами оргкомитета.
В рамках предстоящих ремонтно-реставрационных работ со слов директора музея-усадьбы Вадима Задорожного «Архангельское» должно стать комфортным пространством с удобным транспортным сообщением и современной навигацией.
Напомним, 100-летие основания Государственного музея-усадьбы «Архангельское» будет отмечаться в 2019 году. В оргкомитет по подготовке и проведению празднования 100-летия основания Государственного Музея-усадьбы «Архангельское» вошли 24 человека во главе с вице-премьером Дмитрием Козаком. Заместителями председателя комитета являются губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Министр культуры Владимир Мединский. В состав оргкомитета вошли пресс-секретарь Премьер-министра Российской Федерации - замглавы аппарата кабмина Наталья Тимакова, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель «Сбербанка» Герман Греф и глава холдинга «Ренова» Виктор Вексельберг.
В своем вступительном слове он отметил значимость и уникальность музейного и архитектурно-паркового ансамбля «Архангельское», масштаб предстоящего события и необходимость проведения работ по реставрации и приспособлению к современному использованию объектов культурного наследия, а также по созданию современной инфраструктуры досуга и сервиса.
Как отметил Министр культуры Российской Федерации, основные мероприятия по подготовке и празднованию юбилейной даты будут предусмотрены в Плане мероприятий на 2017 – 2019 годы. Предложение руководителя федерального ведомства о включении титульных мероприятий по линии заинтересованных министерств было поддержано членами оргкомитета.
В рамках предстоящих ремонтно-реставрационных работ со слов директора музея-усадьбы Вадима Задорожного «Архангельское» должно стать комфортным пространством с удобным транспортным сообщением и современной навигацией.
Напомним, 100-летие основания Государственного музея-усадьбы «Архангельское» будет отмечаться в 2019 году. В оргкомитет по подготовке и проведению празднования 100-летия основания Государственного Музея-усадьбы «Архангельское» вошли 24 человека во главе с вице-премьером Дмитрием Козаком. Заместителями председателя комитета являются губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и Министр культуры Владимир Мединский. В состав оргкомитета вошли пресс-секретарь Премьер-министра Российской Федерации - замглавы аппарата кабмина Наталья Тимакова, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель «Сбербанка» Герман Греф и глава холдинга «Ренова» Виктор Вексельберг.