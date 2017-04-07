В Москве состоялся показ фильма "Последний генерал-фельдмаршал", посвящённого Дмитрию Милютину
07.04.2017, 11:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 апреля в медиацентре «Российской газеты» прошёл кинопоказ и брифинг, посвящённый увековечиванию памяти военного министра Российской Империи Дмитрия Милютина. В мероприятии приняли участие режиссёр Элла Аграновская, научный директор РВИО Михаил Мягков, шеф-редактор журнала «Родина» Игорь Коц и доктор философских наук Семен Экштут.
Разработанный Дмитрием Милютиным Закон о воинской повинности сократил срок службы с 25 лет до 6 - в сухопутных войсках и 7 - на флоте. Именно он учредил «институт запаса», действующий поныне, и ввёл обязательное обучение солдат грамоте. Дмитрий Милютин отменил в армии телесные наказания - шпицрутены, клеймение, кандалы и легендарный «прогон сквозь строй». По рекомендациям Николая Пирогова были реорганизованы больничное и санитарное дело, открылись первые курсы медсестёр.
Дмитрий Милютин ушёл из жизни 25 января 1912 года. В 1930-е годы надгробия Дмитрия Алексеевича и его супруги на территории Богородице-Смоленского Новодевичьего женского монастыря были утрачены. После публикаций в «Российской газете» и журнале «Родина» Министр культуры Российской Федерации, Председатель РВИО Владимир Мединский принял решение об их восстановлении. По сохранившимся фотографиям в июле 2016 года, в канун 200-летия со дня рождения Дмитрия Милютина, РВИО провело воссоздание мемориальных надгробий.
Эта история легла в основу документального фильма «Последний генерал-фельдмаршал», премьера которого состоялась в Москве. Слова благодарности авторам от имени Министра культуры Российской Федерации, Председателя РВИО Владимира Мединского передал научный директор РВИО Михаил Мягков.
- Все началось с одной публикации, которая дала ход большому делу. Некоторое время назад Российское военно-историческое общество развернуло интернет-проект «100 великих полководцев». Мы с помощью телевидения интересовались мнениями зрителей, и очень многие вспоминали Дмитрия Алексеевича Милютина. По канонам, по стандартам, по классике – он не просто полководец, он – выдающийся военный и государственный деятель. Его вклад в реформирование армии сказался не только в русско-турецкой войне, но и в годы Первой Мировой войны, когда наша армия была мобилизована в кратчайшие сроки, – подчеркнул Михаил Мягков.
Показ картины «Последний генерал-фельдмаршал» состоялся в рамках VIII онлайн кинофестиваля «Дубль два» и заседания исторического клуба журнала «Родина».
Разработанный Дмитрием Милютиным Закон о воинской повинности сократил срок службы с 25 лет до 6 - в сухопутных войсках и 7 - на флоте. Именно он учредил «институт запаса», действующий поныне, и ввёл обязательное обучение солдат грамоте. Дмитрий Милютин отменил в армии телесные наказания - шпицрутены, клеймение, кандалы и легендарный «прогон сквозь строй». По рекомендациям Николая Пирогова были реорганизованы больничное и санитарное дело, открылись первые курсы медсестёр.
Дмитрий Милютин ушёл из жизни 25 января 1912 года. В 1930-е годы надгробия Дмитрия Алексеевича и его супруги на территории Богородице-Смоленского Новодевичьего женского монастыря были утрачены. После публикаций в «Российской газете» и журнале «Родина» Министр культуры Российской Федерации, Председатель РВИО Владимир Мединский принял решение об их восстановлении. По сохранившимся фотографиям в июле 2016 года, в канун 200-летия со дня рождения Дмитрия Милютина, РВИО провело воссоздание мемориальных надгробий.
Эта история легла в основу документального фильма «Последний генерал-фельдмаршал», премьера которого состоялась в Москве. Слова благодарности авторам от имени Министра культуры Российской Федерации, Председателя РВИО Владимира Мединского передал научный директор РВИО Михаил Мягков.
- Все началось с одной публикации, которая дала ход большому делу. Некоторое время назад Российское военно-историческое общество развернуло интернет-проект «100 великих полководцев». Мы с помощью телевидения интересовались мнениями зрителей, и очень многие вспоминали Дмитрия Алексеевича Милютина. По канонам, по стандартам, по классике – он не просто полководец, он – выдающийся военный и государственный деятель. Его вклад в реформирование армии сказался не только в русско-турецкой войне, но и в годы Первой Мировой войны, когда наша армия была мобилизована в кратчайшие сроки, – подчеркнул Михаил Мягков.
Показ картины «Последний генерал-фельдмаршал» состоялся в рамках VIII онлайн кинофестиваля «Дубль два» и заседания исторического клуба журнала «Родина».