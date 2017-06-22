ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московский международный кинофестиваль (ММКФ) откроется 22 июня показом индийской картины «Бахубали. Завершение» в театре «Россия». Фестиваль проходит при поддержке Минкультуры России.



В конкурсную программу ММКФ вошли 13 фильмов из России, Дании, Германии, Австрии, Финляндии, Южной Кореи и других стран. Среди них три российские картины – «Карп отмороженный» режиссёра Владимира Котта, работа Вадима Перельмана «Купи меня» и фильм Рустама Хамадова «Мешок без дна». Кроме них за главный приз будут соревноваться фильм режиссёра Лян Цяо «Хохлатый Ибис», ленты датского режиссёра Фенар Ахмада «Преисподняя» и «Селфи» Виктора Гарсия Леона. Также в основной конкурс вошли работы режиссеров Эрнесто Ардито, Вирна Молины, Виса Койсо-Канттилы и Рютаро Накагавы.



Оценивать их и выбирать победителя будет жюри основного конкурса, в которое вошли актриса Орнелла Мути; финский режиссёр, продюсер Йорн Йохан Доннер; кинодраматург, актер, режиссер Александр Адабашьян; испанский режиссер, сценарист Альберт Серра; киноэксперт Бригитта Мантей; иранский режиссёр и продюсер Реза Миркарими, чей фильм «Дочь» получил главный приз на 38-м ММКФ.



На фестивале, кроме основного, пройдут конкурсы документального кино и короткого метра, будут показаны картины из Южной Кореи и Индии, а также ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского. Все основные события в этом году будут происходить в киноцентре «Октябрь». Фильмы будут также демонстрироваться в летних кинотеатрах «Пионер» и Музея современного искусства «Гараж», в Центре документального кино, в кинотеатрах «Космос», «Факел» и «Звезда».



Российская программа ММКФ, которая традиционно пользуется большой популярностью, будет показана в московском Доме кино. Показы откроет картина Юрия Грымова «Три сестры». Также зрители смогут увидеть ленты «Турецкое седло» Юсупа Разыкова, «Время первых» Дмитрия Киселева, «Большой» Валерия Тодоровского, «Рок» Ивана Шахназарова, документальные, анимационные и короткометражные ленты.



В программу конкурса документального кино в этом году вошли две российские картины – «Раскалённый хаос» Сергея Дебижева (к 100-летию революции) и «Последний вальс» Юлии Бобковой.



По традиции на ММКФ будут внеконкурсные программы – «Спектр», «Эйфория окраины», «8 1/2 фильмов», «Поколение # выбирает», «Фильмы, которых здесь не было». На специальных показах ММКФ анонсирован «Ван Гог. С любовью, Винсент» (первый в мире анимационный полнометражный фильм, полностью нарисованный масляными красками на холсте), «Тигры и люди» Сергея Ястржембского и другие.



Фильмом закрытия ММКФ станет «Роковое искушение» Софии Копполы. В ремейке фильма 1971 года по роману Томаса Куллинана снялись Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст, Эль Фэннинг.



ММКФ продлится до 29 июня.



ММКФ - один из наиболее представительных и престижных кинофорумов мира. Его история началась в 1935 году - тогда он прошёл в первый раз, затем наступил перерыв почти в четверть века. Официальный отсчет ведётся с 1959 года, когда ММКФ был возобновлен. Президент фестиваля - Никита Михалков.