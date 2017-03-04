В Москве стартует конкурс детского рисунка
04.03.2017, 14:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объявлен приём заявок на конкурс детского рисунка «Москва — для жизни, для детей!». В этом году он приурочен к празднованию 870-летия Москвы.
Специально к юбилейной дате учреждена новая номинация — «Москве — 870 лет! Москва — город истории и культуры». Среди номинаций также «Москва — город в движении», «Москва — мой дом, моя улица: всё нужное — рядом», «Москва — город в лесу, лес в городе». Специальные номинации предложат партнёры творческого конкурса.
Он пройдёт в четыре этапа. Побороться за призы могут ребята в возрасте до 12 лет включительно. Заявки будут приниматься до 24 апреля, а работы — с 10 по 24 апреля. Профессиональное жюри оценит их до 26 мая и отберёт финалистов. А в преддверии Международного дня защиты детей юные таланты покажут себя в конкурсе рисунка на асфальте, который состоится 27 мая на ВДНХ. Там же назовут имена победителей и вручат им заслуженные награды.
Выбирать лучших из лучших будут не только профессионалы. Предусмотрен также приз зрительских симпатий, который получит лидер народного голосования на страницах в социальных сетях.
Конкурс пройдёт в Москве уже в пятый раз. С каждым годом он становится всё популярнее: в 2013 году в нём участвовало 80 работ, а в 2016-м дошкольники и ученики с первого по пятый классы представили 1700 работ. Рисунки победителей экспонируются в здании Мэрии, на Тверской, 13.
Специально к юбилейной дате учреждена новая номинация — «Москве — 870 лет! Москва — город истории и культуры». Среди номинаций также «Москва — город в движении», «Москва — мой дом, моя улица: всё нужное — рядом», «Москва — город в лесу, лес в городе». Специальные номинации предложат партнёры творческого конкурса.
Он пройдёт в четыре этапа. Побороться за призы могут ребята в возрасте до 12 лет включительно. Заявки будут приниматься до 24 апреля, а работы — с 10 по 24 апреля. Профессиональное жюри оценит их до 26 мая и отберёт финалистов. А в преддверии Международного дня защиты детей юные таланты покажут себя в конкурсе рисунка на асфальте, который состоится 27 мая на ВДНХ. Там же назовут имена победителей и вручат им заслуженные награды.
Выбирать лучших из лучших будут не только профессионалы. Предусмотрен также приз зрительских симпатий, который получит лидер народного голосования на страницах в социальных сетях.
Конкурс пройдёт в Москве уже в пятый раз. С каждым годом он становится всё популярнее: в 2013 году в нём участвовало 80 работ, а в 2016-м дошкольники и ученики с первого по пятый классы представили 1700 работ. Рисунки победителей экспонируются в здании Мэрии, на Тверской, 13.