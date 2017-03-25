ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Тёплая весна позволила московским коммунальщикам приступить к традиционной уборке на три недели раньше обычного ‎‎— 1 марта. По состоянию на 20 марта уже выполнена треть запланированных работ. Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства привели в порядок 426 остановок общественного транспорта, промыли цоколи и фасады почти 10 тысяч зданий, починили 485 детских и 143 спортивные площадки.

Присоединиться к масштабной генеральной уборке приглашают и жителей Москвы: общегородские субботники в этом году пройдут 8 и 29 апреля. Все желающие получат необходимый инвентарь и смогут привести в порядок свой двор, детскую площадку или участок в любимом парке.



В прошлом году в субботниках приняли участие 2,6 миллиона горожан, в этом году организаторы рассчитывают привлечь не меньшее число участников.