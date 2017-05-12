В Москве стартуют экскурсии "Пешком по эпохам"
12.05.2017, 15:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве стартует цикл бесплатных экскурсий-прогулок по историческим местам. Мероприятие проходит в преддверии фестиваля «Времена и эпохи. Собрание».
Всего с 13 по 28 мая состоится 13 экскурсий. Их участники узнают о тайных переходах собора Василия Блаженного, о том, как возводились укрепления Китай-города, сколько раз перестраивался Кремль, откуда появились названия любимых московских бульваров.
Продолжительность экскурсии — около двух часов. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте фестиваля.
Международный исторический фестиваль «Времена и эпохи» в этом году пройдёт на 30 площадках и соберёт 10 тысяч реконструкторов и участников. С 1 по 12 июня мероприятия пройдут в парках, скверах, на улицах и площадях города.
В этот раз фестиваль посвятят не одной эпохе, а сразу 12, среди которых железный век, Античность, Петровская эпоха, 1812 год и Крымская война. Исторических персонажей, олицетворяющих эти темы, можно будет встретить на московских улицах уже с 20 мая.
Всего с 13 по 28 мая состоится 13 экскурсий. Их участники узнают о тайных переходах собора Василия Блаженного, о том, как возводились укрепления Китай-города, сколько раз перестраивался Кремль, откуда появились названия любимых московских бульваров.
Продолжительность экскурсии — около двух часов. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте фестиваля.
Международный исторический фестиваль «Времена и эпохи» в этом году пройдёт на 30 площадках и соберёт 10 тысяч реконструкторов и участников. С 1 по 12 июня мероприятия пройдут в парках, скверах, на улицах и площадях города.
В этот раз фестиваль посвятят не одной эпохе, а сразу 12, среди которых железный век, Античность, Петровская эпоха, 1812 год и Крымская война. Исторических персонажей, олицетворяющих эти темы, можно будет встретить на московских улицах уже с 20 мая.