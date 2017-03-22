ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Весной в столице пройдёт пять уличных выставок, посвящённых истории Москвы. В центре города, на площадках фестивалей «Пасхальный дар» и «Московская весна» установят более 90 двухметровых лайтбоксов в виде фасадов исторических зданий. В «окнах» разместят стенды с интересными фактами из жизни города в XVII — начале XX века. Экспозиции откроются 12 апреля.

«Впервые уличные выставки будут оформлены в виде фасадов исторических зданий Москвы. Экспозиции покажут развитие архитектурной застройки города», — рассказали организаторы мероприятия — ГБУ «Московские ярмарки».

В оформлении будет использовано более 180 макетов, выполненных по эскизам фасадов зданий XVII — начала XX века. Для них выбрали дома, построенные в таких стилях, как русско-византийский, классицизм, модерн и другие. На макетах частично воссоздадут фасады гостиницы «Метрополь», Московского художественного театра, Московского университета на Моховой, ГУМа, Исторического музея и других. За основу фасадов зданий XVII века взяты традиции русского деревянного зодчества, в том числе рисунки и чертежи, по которым была построена деревянная изба историка М.П. Погодина. Она возведена в 1856 году, но в точности повторяет традиции московской застройки допетровского времени. Например, там используется узорная пропильная резьба (ставни, полотенца, подзоры и другие детали).

Лайтбоксы с фасадами будут расставлены в виде лабиринтов. Бродя между ними и заглядывая в «окна», москвичи смогут рассмотреть фотографии столичных улиц XIX века, гравюры, фрагменты картин и литографий, а также прочитать интересные факты из истории Москвы и жизни горожан в прошлых веках. Так, они узнают, как выглядели зачётки студентов Московского университета в XIX веке, а также смогут записать рецепт любимого лимонного пирога Льва Толстого.