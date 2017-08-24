ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 августа в парке Победы на Поклонной горе состоится XV Московский фестиваль прессы. В этот день там появится настоящий медиагород, состоящий из пяти зон, которые посвятят популярным газетным рубрикам.

Издатели представят свою продукцию в индивидуальных шатрах и на открытых площадках. Посетители фестиваля смогут встретиться со своими любимыми авторами и журналистами или познакомиться с различными изданиями.

На площадке «Бизнес» общественно-политические СМИ будут проводить мастер-классы, конкурсы и розыгрыши призов. С 13:00 в большом шатре начнётся музыкальный фестиваль «Народы Москвы».

В книжной зоне фестиваля состоятся презентации литературных новинок, встречи с писателями и автограф-сессии. В рамках специальной акции любой желающий сможет обменять свою книгу на новую. Там же можно будет почитать, расположившись на пуфе или в гамаке. Кроме того, запланированы лекции, презентации книг и творческие мастерские по созданию коллажей и скульптур из папье-маше.

Юных посетителей фестиваля ждут праздничный концерт, мультфильмы, игры и различные занятия. Например, дети научатся мастерить игрушки из подручных материалов, рисовать картины из разноцветного песка, а также попробуют себя в роли гримера и скульптора.



В зоне «Увлечения» посетителей научат создавать картины, которые станут украшением любого дома или дачи. Гости также смогут сделать своими руками «ловцов снов», открытки и стать авторами живописных полотен на воде. Эксперты поговорят со всеми желающими о кулинарии и садоводстве.

