ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Культурно-досуговый центр откроется в следующем году в районе Строгино на месте снесённого в 2015 году кинотеатра «Таджикистан», сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

«В настоящее время завершаются работы подготовительного периода. Открыть центр мы планируем в 2018 году», — рассказал он.

Новое двухэтажное здание разместится по адресу: улица Маршала Катукова, дом 8. Его площадь составит порядка шести тысяч квадратных метров. Здесь появится концертный зал на 510 мест с галереями, которые смогут трансформироваться в сценическое пространство. Представления можно будет устраивать и на открытом воздухе — для этого спроектирована летняя эстрада. К залу примыкают помещения кассового вестибюля с отдельным входом, помещения для администрации и кафе с летней верандой.

Для посетителей откроется библиотека с открытым балконом, а также танцевальный зал, кружок робототехники и технического моделирования, студия живописи и музыкальный класс.

Здание будет разделено на две части пешеходной галереей со стеклянной крышей. Она свяжет прогулочное пространство от Москвы-реки до станции метро «Строгино». Через галерею можно будет пройти и к жилым домам, не обходя здание центра. Длина новой крытой улицы составит около 80 метров. По вечерам она будет подсвечиваться.