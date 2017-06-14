В Москве в 2 раза увеличится количество собак-спасателей
«Собак научат не только спасать жизни, но искать и доставлять на берег личные вещи пострадавшего: часы, фотоаппарат для подводной съёмки, очки и другое», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.
В спасении людей также задействованы собаки таких пород, как ньюфаундленд, бельгийская овчарка, бордер-колли и золотистый ретривер.
Четвероногие спасатели работают под присмотром волонтеров-дрессировщиков из общественной организации «Сотер». У всех собак есть специальная рабочая экипировка: спасательный жилет ярко-оранжевого цвета, оснащённый специальными ручками. Ухватившегося за ручку человека животное без труда доставит на берег.
Дежурить они будут преимущественно в выходные дни на 10 городских пляжах.