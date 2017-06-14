ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Столичное управление МЧС в два раза увеличит количество собак, которые будут патрулировать акваторию Москвы-реки и помогать работе по спасению утопающих. На службе в МЧС сейчас около 30 псов крупных пород. В этом году впервые тренировки проходят собаки швейцарских пород — это бернский зенненхунд, большой швейцарский зенненхунд, а также родственник ньюфаундленда — ландсир. Они отличаются выносливостью, покладистым характером и желанием прийти на помощь.

«Собак научат не только спасать жизни, но искать и доставлять на берег личные вещи пострадавшего: часы, фотоаппарат для подводной съёмки, очки и другое», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве.

В спасении людей также задействованы собаки таких пород, как ньюфаундленд, бельгийская овчарка, бордер-колли и золотистый ретривер.

Четвероногие спасатели работают под присмотром волонтеров-дрессировщиков из общественной организации «Сотер». У всех собак есть специальная рабочая экипировка: спасательный жилет ярко-оранжевого цвета, оснащённый специальными ручками. Ухватившегося за ручку человека животное без труда доставит на берег.

Дежурить они будут преимущественно в выходные дни на 10 городских пляжах.