В Москве в память о жертвах крушения самолёта Ту-154 прозвучал "Реквием" Верди
30.12.2016, 14:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Симфонический оркестр и хор Мариинского театра выступили в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Ранее было заявлено праздничное предновогоднее выступление, однако из-за событий в акватории Черного моря программу решили изменить. В зал пригласили близких и родственников тех, кто находился на борту самолета. Со сцены прозвучал «Реквием» итальянского композитора Джузеппе Верди. За дирижерский пульт встал Валерий Гергиев.
Во вторник по инициативе Минкультуры России на сцене Кремлевского дворца состоялся концерт-реквием Детского хора России под управлением Валерия Гергиева. Еще один концерт в память о жертвах трагедии пройдет в День защитника Отечества, 23 февраля, в Концертном зале имени Чайковского, где выступит Академический ансамбль песни и пляски войск нацгвардии под руководством Виктора Елисеева.
Российское военно-историческое общество выступило с предложением установить в городе Сочи мемориальный комплекс в память о погибших в авиакатастрофе, а также разместить на здании Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации (Москва) мемориальную доску в память о генерал-лейтенанте Валерии Халилове. Инициатива получила поддержку Министерства культуры Российской Федерации, соответствующее письмо с просьбой о поддержке направлено в адрес Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.
Также прорабатывается вопрос об организации Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры имени М.И. Глинки выставки, посвященной художественному руководителю Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова Валерию Халилову. Открытие выставки запланировано на начало 2017 года.
25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем погибло 92 человека, в том числе участники музыкального коллектива — Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. Музыканты во главе со своим художественным руководителем, народным артистом Валерием Халиловым, летели в Сирию, чтобы дать новогодний концерт для наших военнослужащих.
Во вторник по инициативе Минкультуры России на сцене Кремлевского дворца состоялся концерт-реквием Детского хора России под управлением Валерия Гергиева. Еще один концерт в память о жертвах трагедии пройдет в День защитника Отечества, 23 февраля, в Концертном зале имени Чайковского, где выступит Академический ансамбль песни и пляски войск нацгвардии под руководством Виктора Елисеева.
Российское военно-историческое общество выступило с предложением установить в городе Сочи мемориальный комплекс в память о погибших в авиакатастрофе, а также разместить на здании Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации (Москва) мемориальную доску в память о генерал-лейтенанте Валерии Халилове. Инициатива получила поддержку Министерства культуры Российской Федерации, соответствующее письмо с просьбой о поддержке направлено в адрес Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.
Также прорабатывается вопрос об организации Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры имени М.И. Глинки выставки, посвященной художественному руководителю Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова Валерию Халилову. Открытие выставки запланировано на начало 2017 года.
25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным морем погибло 92 человека, в том числе участники музыкального коллектива — Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. Музыканты во главе со своим художественным руководителем, народным артистом Валерием Халиловым, летели в Сирию, чтобы дать новогодний концерт для наших военнослужащих.