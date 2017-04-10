В Москве в театральном центре "На Страстном" пройдёт фестиваль "Твой шанс"
10.04.2017, 17:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московский международный театральный фестиваль студенческих и постдипломных спектаклей «Твой шанс» в апреле 2017 года в тринадцатый раз примет иностранных гостей и участников из регионов России. Хозяевами фестиваля являются ГИТИС, Школа-студия МХАТ, ВГИК, Институт имени Щукина и Институт имени Щепкина.
В афише фестиваля лучшие студенческие спектакли ведущих театральных вузов Москвы. Российский университет театрального искусства — ГИТИС представит курс С.В. Женовача, Школа-студия МХАТ – курс Е.А. Писарева, Театральный институт имени Бориса Щукина – курс В.П. Николаенко, Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина – курс В.М. Бейлиса и В.Н. Иванова, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова – студенты В.Н. Шиловского. Второй год в «Твоем шансе» принимают участие две молодые школы Москвы — Высшая школа сценических искусств Константина Райкина и Московский театральный колледж Олега Табакова.
В афише фестиваля лучшие студенческие спектакли ведущих театральных вузов Москвы. Российский университет театрального искусства — ГИТИС представит курс С.В. Женовача, Школа-студия МХАТ – курс Е.А. Писарева, Театральный институт имени Бориса Щукина – курс В.П. Николаенко, Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина – курс В.М. Бейлиса и В.Н. Иванова, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова – студенты В.Н. Шиловского. Второй год в «Твоем шансе» принимают участие две молодые школы Москвы — Высшая школа сценических искусств Константина Райкина и Московский театральный колледж Олега Табакова.