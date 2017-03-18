В Москве впервые покажут уникальную серию работ Энди Уорхола
18.03.2017, 10:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Серия шелкографий "Вымирающие виды" была создана королём поп-арта в 1983 году по просьбе друзей, защитников диких животных Рональда и Фрейды Фельдман. Она включает 10 портретов: амурского тигра, африканского слона, орангутана, чёрного носорога, зебры Греви, гигантской панды, белоголового орлана, снежного барана, древесной лягушки из семейства квакш и бабочки. Серия работ Энди Уорхола впервые выставляется в Москве.
Цикл имеет ещё одно название — "Животные в гриме", отражающее способ изготовления этих портретов. Уорхол выбирал наиболее вдохновляющие фотографии, а затем экспериментировал с цветом, накладывая его на бумагу через особые сетчатые трафареты.
В 2015 году в Лос-Анджелесе три работы были похищены, но их удалось вернуть.
Выставка будет работать в Дарвиновском музее с 18 марта по 28 мая ежедневно, с 10:00 до 18:00, по четвергам — с 13:00 до 21:00.
Цикл имеет ещё одно название — "Животные в гриме", отражающее способ изготовления этих портретов. Уорхол выбирал наиболее вдохновляющие фотографии, а затем экспериментировал с цветом, накладывая его на бумагу через особые сетчатые трафареты.
В 2015 году в Лос-Анджелесе три работы были похищены, но их удалось вернуть.
Выставка будет работать в Дарвиновском музее с 18 марта по 28 мая ежедневно, с 10:00 до 18:00, по четвергам — с 13:00 до 21:00.