В Москве впервые пройдёт музыкальный конкурс имени Альфреда Шнитке
21.04.2017, 14:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Третий ежегодный фестиваль «На пересечении прошлого и будущего» проходит с 17 по 28 апреля. В рамках музыкального форума впервые в Москве проходит Международный конкурс исполнителей имени Альфреда Шнитке. Его участники - студенты и выпускники высших учебных заведений Москвы, Казани, Саратова, Ростова, Уфы и Нижнего Новгорода.
В конкурсе две номинации — «Фортепиано соло» и «Камерный ансамбль». Жюри конкурса возглавляет вдова композитора Альфреда Шнитке, пианистка Ирина Шнитке. Мастерство молодых талантов также оценят концертирующие пианисты и педагоги ведущих отечественных музыкальных вузов. В смотре принимают участие отечественные и зарубежные музыканты — композиторы и исполнители. В программе - сочинения Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева, Альфреда Шнитке и Софии Губайдулиной, Бенджамина Бриттена и Дьердя Лигети, Георгия Свиридова и Арво Пярта, Юрия Фалика и Ильи Хейфеца, Эдисона Денисова и Вячеслава Артемова, Анатолия Королева и Валерия Кикты, Людвига Штарка и Иосифа Панни.
В конкурсе две номинации — «Фортепиано соло» и «Камерный ансамбль». Жюри конкурса возглавляет вдова композитора Альфреда Шнитке, пианистка Ирина Шнитке. Мастерство молодых талантов также оценят концертирующие пианисты и педагоги ведущих отечественных музыкальных вузов. В смотре принимают участие отечественные и зарубежные музыканты — композиторы и исполнители. В программе - сочинения Дмитрия Шостаковича и Сергея Прокофьева, Альфреда Шнитке и Софии Губайдулиной, Бенджамина Бриттена и Дьердя Лигети, Георгия Свиридова и Арво Пярта, Юрия Фалика и Ильи Хейфеца, Эдисона Денисова и Вячеслава Артемова, Анатолия Королева и Валерия Кикты, Людвига Штарка и Иосифа Панни.