ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 12 городских садах расскажут о лечебных свойствах растений, проведут мастер-классы по прополке сорняков и созданию идеальных клумб.

Экологический марафон «Дни открытых садов» впервые пройдет на природных территориях столицы с 25 по 30 августа. В 12 садах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, устроят познавательные экскурсии, лекции, мастер-классы и викторины.



Посетителей познакомят с особенностями растительного мира, научат ухаживать за садовыми цветами и деревьями, а также правильно удалять сорняки. Марафон приурочен к празднованию 870-летия Москвы. Все экскурсии и мастер-классы по садоводству можно посетить бесплатно, лишь на некоторые из них потребуется предварительная запись.



«Природные территории Москвы — это не только лесопарковые зоны, природные и ландшафтные заказники в черте города. На особо охраняемых природных территориях есть живописные и интересные сады, дендросады и аптекарские огороды. В дни открытых дверей здесь расскажут о редких растениях, а также о полезных и вредных свойствах трав и цветов», — рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды.



Познавательные прогулки в садах проведут сотрудники подведомственного Департаменту природопользования учреждения «Мосприрода». Так, 25 августа в 12:00 в ландшафтном заказнике «Лианозовский» на Череповецкой улице состоится экскурсия «Сорняки — друзья или враги?». Специалисты покажут посетителям различные виды сорняков и помогут разобраться, действительно ли эти растения наносят существенный ущерб садовым деревьям, кустарникам и цветам. Также они расскажут о сорняках, которые вредят урожаю ягод и фруктов.



Дни открытых садов впервые пройдут в Москве с 25 по 30 августа



А в саду имени П.И. Травникова на Фрунзенской набережной 28 августа в 12:00 организуют мастер-класс по прополке сныти и других сорных растений. Все желающие смогут поучаствовать и узнать, как обработать садовые грядки таким образом, чтобы сорняки не вернулись.



25 августа в эколого-просветительском центре «Царская пасека» в поселке Измайловская Пасека продемонстрируют растения из разных регионов России. Экскурсии пройдут в 12:00, 14:00 и 16:00. Количество мест в каждой группе ограниченно, поэтому нужно заранее зарегистрироваться по телефону: 8 (499) 166-36-87.



На природной территории «Кузьминки-Люблино» на Кузьминской улице 25 августа в 13:30 начнется экскурсия «Сад здоровья», где специалисты расскажут о лечебных растениях и проведут мастер-класс по изготовлению украшений для цветочных горшков. Кроме того, посетителей угостят яблоками, грушами и чаем с цветочным медом.



Лекцию о лекарственных свойствах растений 25 августа также прочитают в аптекарском огороде ландшафтного заказника «Тропарёвский». Начнется открытый урок о полезных для здоровья растениях в 14:30.



В вольерном комплексе «Дом лани» в Крюковском лесопарке (ЗелАО) лекцию, посвященную полезным свойствам садовых растений, можно будет послушать в 14:00 26 августа. Вдобавок там научат посетителей создавать картины из сухих цветов. Еще одна лекция о лекарственных растениях пройдет в ландшафтном заказнике «Долина реки Сходни в Куркине» 28 августа в 11:00.



В яблоневом саду природно-исторического парка «Москворецкий» в Кировской пойме 25 августа состоится экскурсия, посвященная пользе яблок. Гостям расскажут рецепты кулинарных блюд, которые позволяют сохранить все витамины и микроэлементы этих фруктов. Познавательная прогулка начнется в 14:00. В этот же день на природной территории «Царицыно» на Липецкой улице в 14:00 гостей познакомят с редкими породами деревьев и проведут лекцию по ландшафтному дизайну.



Экоцентр «Битцевский лес» в Новоясеневском тупике подготовил викторины про цветы и способы опыления, а также мастер-класс по созданию цветов из бумаги и пуговиц. Мероприятие состоится 28 августа в 11:00.



На детской площадке у входа в Измайловский лесопарк 28 августа в 12:00 организуют занятие по посадке саженцев цветов и созданию идеальной садовой клумбы, а в экошколе «Кусково» на 3-й Музейной улице 27 августа в 12:00 состоятся показы документальных фильмов «Тайна садов», «Раскрытие тайн Вавилона. Висячие сады Семирамиды».



Завершатся мероприятия Дней открытых садов в эколого-просветительском центре «Воробьевы горы» на Андреевской набережной 29 и 30 августа в 13:00. Здесь пройдет мастер-класс по созданию креативных закладок для книг из цветов, листьев и трав.