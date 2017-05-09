В Москве закрывается Московский Пасхальный фестиваль
09.05.2017, 12:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева завершит XVI Московский Пасхальный фестиваль 9 мая двумя концертами в Москве: в 13.00 на Поклонной горе и в 19.00 в Большом зале консерватории. Оба концерта пройдут при участии пианиста Даниила Трифонова.
На Поклонной горе музыканты исполнят произведения Петра Чайковского. Гости вечернего концерта в Большом зале Московской консерватории услышат сочинения Игоря Стравинского, 135-летию со дня рождения которого был посвящен нынешний фестиваль, а также Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.
Симфоническая, хоровая, камерная и звонильная программы XVI Московского Пасхального фестиваля проходили с 16 апреля по 9 мая в 77 городах России.
Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил в 26 городах России: Москве, Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Кемерово, Томске, Стрежевом, Омске, Перми, Ульяновске, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире, Туле, Курске, Новочеркасске, Владикавказе, Кисловодске, Ставрополе и Воронеже.
На Поклонной горе музыканты исполнят произведения Петра Чайковского. Гости вечернего концерта в Большом зале Московской консерватории услышат сочинения Игоря Стравинского, 135-летию со дня рождения которого был посвящен нынешний фестиваль, а также Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.
Симфоническая, хоровая, камерная и звонильная программы XVI Московского Пасхального фестиваля проходили с 16 апреля по 9 мая в 77 городах России.
Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил в 26 городах России: Москве, Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Кемерово, Томске, Стрежевом, Омске, Перми, Ульяновске, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире, Туле, Курске, Новочеркасске, Владикавказе, Кисловодске, Ставрополе и Воронеже.