В Мурманском художественном музее пройдёт выставка художника Георгия Карповича
24.04.2017, 13:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 26 апреля в 17.00 в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки, посвящённой 75-летию со дня рождения художника Георгия Георгиевича Карповича.
На выставке будет представлено 9 работ художника из собрания музея.
Георгий Карпович – живописец, график, член Союза художников с 1970 года. Георгий Георгиевич – участник областных, региональных и зарубежных выставок. Его работы хранятся в собраниях Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея и в частных коллекциях.
Выставка будет работать до 28 мая.
На выставке будет представлено 9 работ художника из собрания музея.
Георгий Карпович – живописец, график, член Союза художников с 1970 года. Георгий Георгиевич – участник областных, региональных и зарубежных выставок. Его работы хранятся в собраниях Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея и в частных коллекциях.
Выставка будет работать до 28 мая.