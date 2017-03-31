В Мурманской филармонии представят оперу Перголези "Служанка-госпожа"
31.03.2017, 12:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 2 апреля в 17.00 в Мурманской областной филармонии зрителям будет представлена опера «Служанка-госпожа» Джованни Баттиста Перголези.
«Служанка-госпожа» - это исторически первая комическая опера, положившая начало развитию этого направления не только в Италии, но также во Франции и других странах Европы. Оперу отличает живость действия, простая музыка, интонационно близкая народным итальянским песням, меткие музыкальные характеристики.
Это первая в истории города и области полномасштабная постановка, осуществлённая собственными творческими силами. В проекте принимают участие: солистка Мурманской областной филармонии Людмила Лаврентьева (Серпина), артист Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота Андрей Макаров (Уберто), актер Мурманского областной театра кукол Иван Песнев, оркестр «Баренц – камерата». Режиссер – постановщик оперы – Елена Уварова, дирижёр – постановщик Андрей Скороходов.
«Служанка-госпожа» - это исторически первая комическая опера, положившая начало развитию этого направления не только в Италии, но также во Франции и других странах Европы. Оперу отличает живость действия, простая музыка, интонационно близкая народным итальянским песням, меткие музыкальные характеристики.
Это первая в истории города и области полномасштабная постановка, осуществлённая собственными творческими силами. В проекте принимают участие: солистка Мурманской областной филармонии Людмила Лаврентьева (Серпина), артист Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота Андрей Макаров (Уберто), актер Мурманского областной театра кукол Иван Песнев, оркестр «Баренц – камерата». Режиссер – постановщик оперы – Елена Уварова, дирижёр – постановщик Андрей Скороходов.