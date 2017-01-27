В Музее А.С. Пушкина покажут редкие работы знаменитых художников XV-ХХ веков
27.01.2017, 17:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 300 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства из частной коллекции Татьяны Алексеевой и Анатолия Гостева покажет жителям и гостям столицы Государственный музей А.С. Пушкина. В числе работ – уникальные произведения отечественного и западноевропейского искусства, малоизвестные рисунки Брюллова, Врубеля, Васнецова, Бенуа, Поленова, Серова, Коровина, Кандинского, Дюрера, Рембрандта и других русских, а также зарубежных художников.
По словам организаторов, для экспозиции коллекционеры отобрали свои самые любимые экспонаты. Так, раздел древнерусской живописи и прикладного искусства представлен предметами, связанными с ключевыми эпизодами русской истории допетровской эпохи. Среди них – символизирующая обновление икона «Воскресенье Лазаря» начала XVII века, созданная костромскими мастерами в Ипатьевском монастыре. Интерес представляют также запасные парные изразцы, сделанные по рисункам архитектора Степана «Полубеса» для облицовки знаменитого московского Храма Григория Неокесарийского на Большой Полянке, где, по преданию, крестили Петра Великого. Кроме того, посетители увидят редчайший образец русского ювелирного искусства – серебряный нож Стольника конца XVII века, принадлежащей особе, приближенной к царской фамилии.
В разделе живописи можно увидеть акварели и графические произведении Александра и Карла Брюлловых, Фёдора Бруни, Василия Поленова и Виктора Васнецова. Кроме того, среди раритетов, акварель Михаила Врубеля «Морская царевна», малоизвестные широкому зрителю рисунки Валентина Серова к басням Крылова, графика и живопись художников-авангардистов знаменитого творческого союза «Бубнового валета» начала XX века.
Европейское искусство будет представлено, в том числе, гравюрами и офортами Альбрехта Дюрера, Маркантонио Раймонди и Рембрандта, а также работами одного из основателей Болонской школы эпохи Ренесcанса - Якопо Франча.
По словам организаторов, для экспозиции коллекционеры отобрали свои самые любимые экспонаты. Так, раздел древнерусской живописи и прикладного искусства представлен предметами, связанными с ключевыми эпизодами русской истории допетровской эпохи. Среди них – символизирующая обновление икона «Воскресенье Лазаря» начала XVII века, созданная костромскими мастерами в Ипатьевском монастыре. Интерес представляют также запасные парные изразцы, сделанные по рисункам архитектора Степана «Полубеса» для облицовки знаменитого московского Храма Григория Неокесарийского на Большой Полянке, где, по преданию, крестили Петра Великого. Кроме того, посетители увидят редчайший образец русского ювелирного искусства – серебряный нож Стольника конца XVII века, принадлежащей особе, приближенной к царской фамилии.
В разделе живописи можно увидеть акварели и графические произведении Александра и Карла Брюлловых, Фёдора Бруни, Василия Поленова и Виктора Васнецова. Кроме того, среди раритетов, акварель Михаила Врубеля «Морская царевна», малоизвестные широкому зрителю рисунки Валентина Серова к басням Крылова, графика и живопись художников-авангардистов знаменитого творческого союза «Бубнового валета» начала XX века.
Европейское искусство будет представлено, в том числе, гравюрами и офортами Альбрехта Дюрера, Маркантонио Раймонди и Рембрандта, а также работами одного из основателей Болонской школы эпохи Ренесcанса - Якопо Франча.