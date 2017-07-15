ОРЕАНДА-НОВОСТИ Музей Москвы 1 августа представит выставочный проект «Три фестиваля». Он приурочен к XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре 2017 года.



Москва дважды принимала Всемирный фестиваль молодежи и студентов — в 1957 и 1985 годах. Оба события вошли в историю страны и города, став символами своего времени.



Часть выставки составят экспонаты из коллекции Музея Москвы. Это будут характерные для 1950-х и 1980-х годов предметы: открытки, значки, предметы быта, техника, одежда и даже автомобиль того времени, а также архивные фотографии.



В другой части экспозиции представят экспонаты, которые были собраны во время акции «Народный музей фестиваля», организованной Музеем Москвы и оргкомитетом XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Жители столицы и других городов передали памятные вещи с символикой праздника прошлых лет из своих личных архивов.



Экспонаты выставки Музея Москвы оцифруют и представят в качестве мультимедийного интерактивного проекта на фестивале в Сочи.