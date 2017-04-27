ОРЕАНДА-НОВОСТИ Лауреат международных конкурсов Алексей Кудряшов (фортепиано) выступит в Музее Скрябина с концертом «Мир импрессионизма: Равель и Дебюсси». В программе — произведения Мориса Равеля и Клода Дебюсси. Вечер состоится 28 апреля в рамках фестиваля «145 концертов фортепианной музыки», приуроченного к 145-летию со дня рождения Александра Скрябина. Начало концерта в 19:00.

Алексей Кудряшов окончил Московскую государственную консерваторию. С 2012 года преподаёт в Московском колледже музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена. Пианист выступает в России и за рубежом как солист, а также в камерных ансамблях и с оркестрами. В репертуар музыканта входят произведения классических и современных композиторов.