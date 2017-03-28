ОРЕАНДА-НОВОСТИ  Мемориальный музей А.Н. Скрябина приглашает 31 марта на концерт фортепианной музыки «Petite musique. Классика в миниатюрах».

Произведения Жан-Филиппа Рамо, Фредерика Шопена, Иоганнеса Брамса, Эдварда Грига и Клода Дебюсси исполнит лауреат международных конкурсов Татьяна Безменова.

Исполнительница окончила Центральную музыкальную школу при Московской консерватории и Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского. Училась в аспирантуре по специальности «Камерный ансамбль», а также проходила стажировку по специальности «Фортепиано».

Концерт начнётся в 19:00.