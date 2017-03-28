В Музее Скрябина пройдёт концерт "Petite musique. Классика в миниатюрах"
28.03.2017, 11:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мемориальный музей А.Н. Скрябина приглашает 31 марта на концерт фортепианной музыки «Petite musique. Классика в миниатюрах».
Произведения Жан-Филиппа Рамо, Фредерика Шопена, Иоганнеса Брамса, Эдварда Грига и Клода Дебюсси исполнит лауреат международных конкурсов Татьяна Безменова.
Исполнительница окончила Центральную музыкальную школу при Московской консерватории и Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского. Училась в аспирантуре по специальности «Камерный ансамбль», а также проходила стажировку по специальности «Фортепиано».
Концерт начнётся в 19:00.
Произведения Жан-Филиппа Рамо, Фредерика Шопена, Иоганнеса Брамса, Эдварда Грига и Клода Дебюсси исполнит лауреат международных конкурсов Татьяна Безменова.
Исполнительница окончила Центральную музыкальную школу при Московской консерватории и Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского. Училась в аспирантуре по специальности «Камерный ансамбль», а также проходила стажировку по специальности «Фортепиано».
Концерт начнётся в 19:00.