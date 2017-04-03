В Музее Скрябина пройдёт премьера мистерии Оливье Мессиана
03.04.2017, 11:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Премьеру музыкально-поэтической мистерии Оливье Мессиана «Песни любви и смерти» подготовил Мемориальный музей А.Н. Скрябина. 6 апреля её представят лауреаты международных конкурсов Александр Шайкин (фортепиано) и Мария Остроухова (сопрано).
Мария Остроухова, которая стала не только исполнителем, но и автором этой постановки, училась в Московской консерватории имени П.И Чайковского, с отличием окончила аспирантуру лондонского Королевского колледжа музыки. Талантливая певица обладает ярким, сильным сопрано.
Александр Шайкин — стипендиат Президента России, фондов «Новые имена» и Константина Орбеляна. Он окончил Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского и аспирантуру при ней, был аспирантом университета Моцартеум в Зальцбурге.
Концерт начнётся в 19:00 по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.
Мария Остроухова, которая стала не только исполнителем, но и автором этой постановки, училась в Московской консерватории имени П.И Чайковского, с отличием окончила аспирантуру лондонского Королевского колледжа музыки. Талантливая певица обладает ярким, сильным сопрано.
Александр Шайкин — стипендиат Президента России, фондов «Новые имена» и Константина Орбеляна. Он окончил Московскую консерваторию имени П.И. Чайковского и аспирантуру при ней, был аспирантом университета Моцартеум в Зальцбурге.
Концерт начнётся в 19:00 по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.