В Музее Скрябина пройдёт вечер фортепианной музыки
04.04.2017, 15:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концерт состоится в рамках фестиваля «#145концертов», посвящённого дню рождения Александра Скрябина.
Произведения Иоганна Себастьяна Баха — в переложении Феруччо Бузони, Людвига ван Бетховена, Ференца Листа и Сергея Рахманинова прозвучат 7 апреля на вечере фортепианной музыки в Музее Скрябина. Он пройдёт в рамках фестиваля «#145концертов», который приурочен ко дню рождения композитора Александра Скрябина.
Классические сочинения исполнит Марина Полшкова — лауреат и дипломант международных конкурсов, выпускница Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Сейчас она работает концертмейстером в СПбГУКИ на кафедре духовых и ударных инструментов.
Выступление начнётся в 19:00.
Мемориальный музей А.Н. Скрябина находится по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.
Произведения Иоганна Себастьяна Баха — в переложении Феруччо Бузони, Людвига ван Бетховена, Ференца Листа и Сергея Рахманинова прозвучат 7 апреля на вечере фортепианной музыки в Музее Скрябина. Он пройдёт в рамках фестиваля «#145концертов», который приурочен ко дню рождения композитора Александра Скрябина.
Классические сочинения исполнит Марина Полшкова — лауреат и дипломант международных конкурсов, выпускница Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Сейчас она работает концертмейстером в СПбГУКИ на кафедре духовых и ударных инструментов.
Выступление начнётся в 19:00.
Мемориальный музей А.Н. Скрябина находится по адресу: Большой Николопесковский переулок, дом 11.