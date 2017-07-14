В Музее музыкальной культуры им. М.И. Глинки пройдёт выставка, посвящённая цирку
14.07.2017, 12:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 июля в Центральном музее музыкальной культуры имени М.И. Глинки откроется выставка «Парад-алле! Музыка под куполом цирка», посвящённая роли музыки в цирковом представлении.
В экспозицию вошли оригинальные интерактивные экспонаты и предметы, которые прежде были рабочим реквизитом, принадлежавшим «звездам» советского и российского цирка, среди них - гитара Юрия Никулина, «пушка» из номера Карандаша и «распилочный стол» Эмиля Кио. Часть экспонатов предоставлены самими цирковыми артистами – так, на выставке можно увидеть «музыкальные» инструменты из коллекции артиста Олега Буданкова, которые он подарил музею: сковородки, тазы, бидоны, самовар. В экспозицию также украсили разнообразные ксилофоны, шарманки, дудки и гармошки, на которых играют артисты, в первую очередь, клоуны и эксцентрики.
Цирковой оркестр – это, по сути, классический джаз-бэнд. Произведения для него создавали такие выдающиеся композиторы, как Исаак Дунаевский, Юрий Милютин, Арно Бабаджанян, Юрий Саульский, Александра Пахмутова, Анатолий Кролл и Анатолий Кальварский. Их музыка будет постоянно звучать в выставочном пространстве.
В организации выставки приняли участие Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Музей истории цирка при Союзе цирковых деятелей, Музей кино, Московский цирк на Цветном бульваре, Музей Юрия Никулина, Большой московский цирк на Вернадского, Ивановский государственный цирк, ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, РГАЛИ. Организаторы выставки выражают искреннюю благодарность заслуженному артисту России Александру Олешко за предоставленную коллекцию цирковых афиш с изображениями музыкальных эксцентриков.
В экспозицию вошли оригинальные интерактивные экспонаты и предметы, которые прежде были рабочим реквизитом, принадлежавшим «звездам» советского и российского цирка, среди них - гитара Юрия Никулина, «пушка» из номера Карандаша и «распилочный стол» Эмиля Кио. Часть экспонатов предоставлены самими цирковыми артистами – так, на выставке можно увидеть «музыкальные» инструменты из коллекции артиста Олега Буданкова, которые он подарил музею: сковородки, тазы, бидоны, самовар. В экспозицию также украсили разнообразные ксилофоны, шарманки, дудки и гармошки, на которых играют артисты, в первую очередь, клоуны и эксцентрики.
Цирковой оркестр – это, по сути, классический джаз-бэнд. Произведения для него создавали такие выдающиеся композиторы, как Исаак Дунаевский, Юрий Милютин, Арно Бабаджанян, Юрий Саульский, Александра Пахмутова, Анатолий Кролл и Анатолий Кальварский. Их музыка будет постоянно звучать в выставочном пространстве.
В организации выставки приняли участие Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Музей истории цирка при Союзе цирковых деятелей, Музей кино, Московский цирк на Цветном бульваре, Музей Юрия Никулина, Большой московский цирк на Вернадского, Ивановский государственный цирк, ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, РГАЛИ. Организаторы выставки выражают искреннюю благодарность заслуженному артисту России Александру Олешко за предоставленную коллекцию цирковых афиш с изображениями музыкальных эксцентриков.
Источник: Министерство культуры