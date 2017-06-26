ОРЕАНДА-НОВОСТИ Миллионы цветов из разных уголков планеты украсят территорию «Музеона» к 29 июня в рамках VI Международного фестиваля Moscow Flower Show.



Мероприятие объединит более 100 специалистов из России, Великобритании, Голландии, Франции и Италии. В 2017 году темой выставки стала «Жизнь в стиле эко».



На мастер-классах по ландшафтному дизайну и флористике посетителям расскажут, как сделать свой садовый уголок на даче или в квартире, представят цветочные инсталляции и новые сорта растений. Например, популярной у садоводов становится гортензия Мельба, соцветия которой из молочно-белых со временем превращаются в винно-красные.



Кроме того, гости увидят 30 садов, сделанных по проектам школьников — финалистов общенационального конкурса ландшафтного дизайна и садоводства «Планета цветов».



В рамках фестиваля пройдет конкурс клумб «Город в цвету». Ландшафтные дизайнеры создадут на площадке парка цветочные композиции, а затем будут раздавать всем желающим схемы понравившихся цветников с названиями использованных растений.



Для любителей народных сказаний и легенд дизайнер Оксана Хлебородова создаст загадочный сад «Малахитовая шкатулка», где среди папоротников будут живые камни-драгоценности, выстриженные из горных сосен, и топиарные растения. Представитель французского Международного фестиваля садов и цветов в замке Шомон-сюр-Луар Клод Паскье докажет, что даже скромный компостер может стать предметом высокого искусства и украшением любого сада. А самой экологичной площадкой фестиваля станет «Аллея танцующих цветов» — арка и коридор из бумажных подсолнухов.



Moscow Flower Show проводится с 2012 года и является крупнейшим в России международным фестивалем в области садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна.