ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Лекцию «Перевод фильмов. Как это делается?» все желающие смогут посетить в воскресенье, 23 июля. Она состоится в рамках проекта Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) «Автор-сессии» в павильоне «Школа» парка искусств «Музеон».

Эксперт Алексей Козуляев расскажет о дубляже зарубежных фильмов: сколько это стоит, почему многие названия переводят на русский язык не так, как они звучат в оригинале, что такое «уложить текст в рот» и о других тонкостях.

Алексей Козуляев — генеральный директор компании RuFilms и основатель Школы аудиовизуального перевода, где учат красиво и правильно переводить документальные и художественные фильмы. Работал тележурналистом и заместителем руководителя бюро американской телекомпании Worldnet.