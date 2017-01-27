В Музеях Московского Кремля открыта новая археологическая выставка под открытым небом
27.01.2017, 21:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рядом с Новым кремлёвским сквером, где в XIV столетии были основаны центры религиозной жизни Московской Руси - Чудов и Вознесенский монастыри, а позднее и Малый Николаевский дворец, посетители смогут заглянуть в археологические окна, где представлены результаты раскопок: фрагменты фундаментов разрушенных зданий, дворовое мощение XVI века, а также надгробия XVII века.
Экскурсия предоставит возможность посетить постоянные выставки "Клады и древности Московского Кремля" и "Вознесенский монастырь", а также придел святого Уара (в тёплое время года), где хранится рака с мощами Евфросинии Московской. Рассказ экскурсовода дополнит виртуальный видеоряд, воскрешающий архитектурный облик Кремля ушедших столетий.
Новая тематическая экскурсия адресована взрослой и студенческой аудитории.
Экскурсии проводятся для групп в 11.00 и в 13.00, кроме четвергов.
Экскурсия предоставит возможность посетить постоянные выставки "Клады и древности Московского Кремля" и "Вознесенский монастырь", а также придел святого Уара (в тёплое время года), где хранится рака с мощами Евфросинии Московской. Рассказ экскурсовода дополнит виртуальный видеоряд, воскрешающий архитектурный облик Кремля ушедших столетий.
Новая тематическая экскурсия адресована взрослой и студенческой аудитории.
Экскурсии проводятся для групп в 11.00 и в 13.00, кроме четвергов.