В Музеях Московского Кремля пройдут мероприятия, посвящённые событиям 1917 года
14.04.2017, 21:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 - 20 апреля 2017 года в Музеях Московского Кремля пройдёт ежегодная научно-практическая конференция "Музейные библиотеки в современном обществе". Тема конференции в этом году - "Библиотеки и книжные коллекции во времена социально-политических перемен". В конференции примут участие более 130 представителей российских и зарубежных библиотек.
Участники обсудят проблемы сохранения библиотек и книжных коллекций в революциях и войнах; историю книжных коллекций, возникших или утраченных во время социально-политических и военных катаклизмов; роль личности в эпоху перемен - вклад хранителей, библиотекарей и коллекционеров в сохранение книжных коллекций. Таким образом, Музеи Московского Кремля предлагают обратиться к событиям 100-летней давности - революции в России 1917 года.
В рамках конференции пройдёт выставка "Московский Кремль после артиллерийского обстрела 1917 года", на которой будет представлено 47 отпечатков с фотографий, хранящихся в музейном собрании. Основу фотографической коллекции Музеев Московского Кремля, посвящённой разрушениям осени 1917 года, составляют снимки известной фотографии-фототипии Петра Павлова, а также уникальные негативы неизвестного автора, снятые в ноябре - начале декабря 1917 года. На фотографиях запечатлены Успенский собор, Синодальная (Патриаршая) ризница, Патриарший дворец (в то время – Синодальный дом) с храмом Двенадцати апостолов, Малый Николаевский дворец и Чудов монастырь, которые пострадали от артиллерийских снарядов.
Участники обсудят проблемы сохранения библиотек и книжных коллекций в революциях и войнах; историю книжных коллекций, возникших или утраченных во время социально-политических и военных катаклизмов; роль личности в эпоху перемен - вклад хранителей, библиотекарей и коллекционеров в сохранение книжных коллекций. Таким образом, Музеи Московского Кремля предлагают обратиться к событиям 100-летней давности - революции в России 1917 года.
В рамках конференции пройдёт выставка "Московский Кремль после артиллерийского обстрела 1917 года", на которой будет представлено 47 отпечатков с фотографий, хранящихся в музейном собрании. Основу фотографической коллекции Музеев Московского Кремля, посвящённой разрушениям осени 1917 года, составляют снимки известной фотографии-фототипии Петра Павлова, а также уникальные негативы неизвестного автора, снятые в ноябре - начале декабря 1917 года. На фотографиях запечатлены Успенский собор, Синодальная (Патриаршая) ризница, Патриарший дворец (в то время – Синодальный дом) с храмом Двенадцати апостолов, Малый Николаевский дворец и Чудов монастырь, которые пострадали от артиллерийских снарядов.