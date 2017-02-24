В Музеях Московского Кремля покажут шедевры готики эпохи Людовика Святого
24.02.2017, 19:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 2 марта в Музеях Московского Кремля состоится торжественное открытие выставки «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель». Ожидается, что в нем примет участие Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
Для посетителей экспозиция будет работать с 3 марта по 4 июня.
На выставке покажут шедевры французского готического искусства, связанные с эпохой одного из самых знаменитых французских королей - Людовика IX Святого (1214-1270). Большинство из них будет впервые представлено в России - в том числе произведения из таких крупнейших собраний Франции, как Музей Лувра, Национальный музей средневековья (Клюни), ряда провинциальных французских музеев, а также рукописи и документы из Национальной библиотеки и Национальных Архивов Франции. В выставке примет участие Государственный Эрмитаж, который предоставит великолепные лиможские эмали и произведения из слоновой кости XIII - начала XIV века из своих собраний.
Одно из центральных мест экспозиции займут фрагменты витражей из Сент-Шапель, частично демонтированные в XIX веке и хранящиеся в Центре Национальных Памятников. Примечательно, что эти шедевры витражного искусства XIII века, повествующие о библейской истории человечества, впервые покинут Францию в столь представительном составе.
Кроме того, посетители увидят образцы готической скульптуры, а также ювелирного искусства времён высокой готики, в том числе корону-реликварий, по преданию подаренную Людовиком монастырю доминиканцев в Льеже, Евангелие с драгоценным окладом для богослужений в Святой Капелле и другие раритеты.
Выставочный проект «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель» организован Музеями Московского Кремля и Центром Национальных памятников (Франция) при поддержке Посольства Франции в России в рамках перекрёстного года культурного туризма России и Франции.
Для посетителей экспозиция будет работать с 3 марта по 4 июня.
На выставке покажут шедевры французского готического искусства, связанные с эпохой одного из самых знаменитых французских королей - Людовика IX Святого (1214-1270). Большинство из них будет впервые представлено в России - в том числе произведения из таких крупнейших собраний Франции, как Музей Лувра, Национальный музей средневековья (Клюни), ряда провинциальных французских музеев, а также рукописи и документы из Национальной библиотеки и Национальных Архивов Франции. В выставке примет участие Государственный Эрмитаж, который предоставит великолепные лиможские эмали и произведения из слоновой кости XIII - начала XIV века из своих собраний.
Одно из центральных мест экспозиции займут фрагменты витражей из Сент-Шапель, частично демонтированные в XIX веке и хранящиеся в Центре Национальных Памятников. Примечательно, что эти шедевры витражного искусства XIII века, повествующие о библейской истории человечества, впервые покинут Францию в столь представительном составе.
Кроме того, посетители увидят образцы готической скульптуры, а также ювелирного искусства времён высокой готики, в том числе корону-реликварий, по преданию подаренную Людовиком монастырю доминиканцев в Льеже, Евангелие с драгоценным окладом для богослужений в Святой Капелле и другие раритеты.
Выставочный проект «Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель» организован Музеями Московского Кремля и Центром Национальных памятников (Франция) при поддержке Посольства Франции в России в рамках перекрёстного года культурного туризма России и Франции.