В Музеях Московского Кремля появились украшения и сувениры по мотивам коллекции Оружейной палаты
22.12.2016, 15:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В канун Нового года Музеи Московского Кремля подготовили для своих посетителей уникальную серию сувениров и аксессуаров на основе предметов из музейного собрания. Сеты ювелирных украшений изготовлены по мотивам русской расписной эмали, коллекция которой представлена в залах Оружейной палаты, а при создании серебряных столовых сувениров вдохновением послужили предметы придворного быта XVII века из экспозиции Патриаршего дворца.
За основу росписи на украшениях были взяты сюжеты Сольвычегодской эмали, которая отличается запоминающимся орнаментом: белый фон, разнообразные цветы, контуры птиц и животных. В растительных мотивах XVII века преобладали тюльпаны, т.к. мода на этот цветок была особенно характерна для декоративного искусства того времени. Со временем менялись узоры и способ их нанесения, краски и сочетания, но техника исполнения всегда требовала высокого уровня мастерства. Именно в Сольвычегодске купцами Строгановыми были созданы мастерские, в которых работали лучшие ювелиры и живописцы, создавая уникальные композиции. В канун нового 2017 года по заказу Музеев Московского Кремля подобные узоры были воспроизведены на лимитированной коллекции ювелирных украшений: это браслеты, подвески, кольца и серьги, выполненные из ювелирного сплава с использованием техники горячей трафаретной эмали.
Серебряные сувениры, созданные специально для музея, повторяют формы чарок и кубков в виде сов. Кубки-сувениры являются репликами с «потешных» кубков, находящихся в экспозиции Оружейной палаты и Патриаршего дворцы.
За основу росписи на украшениях были взяты сюжеты Сольвычегодской эмали, которая отличается запоминающимся орнаментом: белый фон, разнообразные цветы, контуры птиц и животных. В растительных мотивах XVII века преобладали тюльпаны, т.к. мода на этот цветок была особенно характерна для декоративного искусства того времени. Со временем менялись узоры и способ их нанесения, краски и сочетания, но техника исполнения всегда требовала высокого уровня мастерства. Именно в Сольвычегодске купцами Строгановыми были созданы мастерские, в которых работали лучшие ювелиры и живописцы, создавая уникальные композиции. В канун нового 2017 года по заказу Музеев Московского Кремля подобные узоры были воспроизведены на лимитированной коллекции ювелирных украшений: это браслеты, подвески, кольца и серьги, выполненные из ювелирного сплава с использованием техники горячей трафаретной эмали.
Серебряные сувениры, созданные специально для музея, повторяют формы чарок и кубков в виде сов. Кубки-сувениры являются репликами с «потешных» кубков, находящихся в экспозиции Оружейной палаты и Патриаршего дворцы.