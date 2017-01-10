В Мюнхене и Дортмунде выступят Валерий Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр
10.01.2017, 14:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первая в новом году концертная серия Мюнхенского филармонического оркестра под руководством Валерия Гергиева пройдёт в Мюнхене и Дортмунде с 11 по 15 января. 11 января (Филармония Гастайг, Мюнхен) и 13 января (Концертхаус, Дортмунд) в программе прозвучат прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Клода Дебюсси, фрагменты драматической симфонии Гектора Берлиоза "Ромео и Джульетта", Седьмая симфония Людвига ван Бетховена.
12 и 15 января на сцене Филармонии Гастайг Валерий Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр представят мировую премьеру сочинения Владимира Тарнопольского Blue Sift (Синее смещение). Новая работа, созданная по заказу баварского коллектива, посвящена маэстро Гергиеву и Мюнхенскому филармоническому оркестру. Также будут исполнены фрагменты драматической симфонии Гектора Берлиоза "Ромео и Джульетта" и Седьмая симфония Людвига ван Бетховена.
Следующие совместные выступления Валерия Гергиева и Мюнхенского филармонического оркестра пройдут с 14 по 21 февраля. Серия начнётся тремя концертами на домашней площадке коллектива и продолжится гастрольным туром по городам Европы.
12 и 15 января на сцене Филармонии Гастайг Валерий Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр представят мировую премьеру сочинения Владимира Тарнопольского Blue Sift (Синее смещение). Новая работа, созданная по заказу баварского коллектива, посвящена маэстро Гергиеву и Мюнхенскому филармоническому оркестру. Также будут исполнены фрагменты драматической симфонии Гектора Берлиоза "Ромео и Джульетта" и Седьмая симфония Людвига ван Бетховена.
Следующие совместные выступления Валерия Гергиева и Мюнхенского филармонического оркестра пройдут с 14 по 21 февраля. Серия начнётся тремя концертами на домашней площадке коллектива и продолжится гастрольным туром по городам Европы.