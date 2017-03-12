В Н.Новгороде стартует выставка "Жизнь живых"
12.03.2017, 19:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Выставка «Жизнь живых», которая была показана в Нижнем Новгороде в 2016 году, открылась в Государственном центре современного искусства (ГЦСИ) и запускает эту площадку как место показа выставок из регионов.
«Выставочный зал на Зоологической полностью переходит на 2017 год в распоряжение наших филиалов, мы решили дать им возможность показать, чем они занимались за почти 25-летнюю историю существования ГЦСИ», - рассказал директор музейно-выставочного центра РОСИЗО Сергей Перов.
В состав РОСИЗО после объединения в мае прошлого года с Государственным центром современного искусства входят и его восемь региональных филиалов. Некоторым из них, как сообщалось ранее, предстоит реконструкция, а для публики их планируется открыть в 2018 году.
Речь идёт, в частности, о филиалах в Самаре, Владикавказе, Калининграде и Екатеринбурге.
Предполагалось, что в залах ГЦСИ на Зоологической расположатся детские студии, однако от этих планов решено было отказаться, так как невозможно было организовать пространство в соответствии со всеми требованиями к таким помещениям. Поэтому дети продолжат заниматься, как и раньше, в прилегающих к основному зданию корпусах, которые будут отремонтированы и переоснащены.
Проект Волго-вятского филиала ГЦСИ «Жизнь живых», отмечают его организаторы, посвящён отношениям искусства и города. Предметом исследования кураторов и художников стал исторический центр Нижнего Новгорода, все части которого - люди, растения, животные и уходящая деревянная архитектура - рассматриваются как единая экосистема. Часть проекта представляет произведения классиков современного искусства, в том числе Янниса Кунеллиса и Эрвина Вурма, а в другой демонстрируются произведения, сделанные в арт-резиденциях и непосредственно связанные с Нижним Новгородом и сделанные в арт-резиденциях.
В течение года, как сообщили в РОСИЗО, на Зоологической будут показаны проекты из Нижнего Новгорода, Калининграда, Самары и Екатеринбурга. Завершит год выставка, которая представит работу российских арт-резиденций.
«Выставочный зал на Зоологической полностью переходит на 2017 год в распоряжение наших филиалов, мы решили дать им возможность показать, чем они занимались за почти 25-летнюю историю существования ГЦСИ», - рассказал директор музейно-выставочного центра РОСИЗО Сергей Перов.
В состав РОСИЗО после объединения в мае прошлого года с Государственным центром современного искусства входят и его восемь региональных филиалов. Некоторым из них, как сообщалось ранее, предстоит реконструкция, а для публики их планируется открыть в 2018 году.
Речь идёт, в частности, о филиалах в Самаре, Владикавказе, Калининграде и Екатеринбурге.
Предполагалось, что в залах ГЦСИ на Зоологической расположатся детские студии, однако от этих планов решено было отказаться, так как невозможно было организовать пространство в соответствии со всеми требованиями к таким помещениям. Поэтому дети продолжат заниматься, как и раньше, в прилегающих к основному зданию корпусах, которые будут отремонтированы и переоснащены.
Проект Волго-вятского филиала ГЦСИ «Жизнь живых», отмечают его организаторы, посвящён отношениям искусства и города. Предметом исследования кураторов и художников стал исторический центр Нижнего Новгорода, все части которого - люди, растения, животные и уходящая деревянная архитектура - рассматриваются как единая экосистема. Часть проекта представляет произведения классиков современного искусства, в том числе Янниса Кунеллиса и Эрвина Вурма, а в другой демонстрируются произведения, сделанные в арт-резиденциях и непосредственно связанные с Нижним Новгородом и сделанные в арт-резиденциях.
В течение года, как сообщили в РОСИЗО, на Зоологической будут показаны проекты из Нижнего Новгорода, Калининграда, Самары и Екатеринбурга. Завершит год выставка, которая представит работу российских арт-резиденций.