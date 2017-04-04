В Набережных Челнах выступит маэстро Гергиев
04.04.2017, 14:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Набережных Челнах выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева (г. Санкт-Петербург).
Концерт состоится 18 апреля в Органном зале. Музыканты представят программу Московского Пасхального фестиваля.
Шестнадцатый Московский Пасхальный фестиваль, посвящённый 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского, пройдёт с 16 апреля по 9 мая 2017 года. За три недели Фестиваля музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева выступят более чем в 20 регионах России: в Москве, Казани, Альметьевске, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Кемерово, Томске, Омске, Перми, Ульяновске, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире, Туле, Курске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе и Воронеже.
Концерт состоится 18 апреля в Органном зале. Музыканты представят программу Московского Пасхального фестиваля.
Шестнадцатый Московский Пасхальный фестиваль, посвящённый 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского, пройдёт с 16 апреля по 9 мая 2017 года. За три недели Фестиваля музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева выступят более чем в 20 регионах России: в Москве, Казани, Альметьевске, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Кемерово, Томске, Омске, Перми, Ульяновске, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире, Туле, Курске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе и Воронеже.