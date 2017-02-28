ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Национальной опере «Эстония» началось голосование за любимейших солистов.



Победителей из числа штатных оперных солистов «Эстонии» выбирают путём зрительского голосования, и каждый из любимцев публики получает премию в размере 2000 евро. Театралы смогут проголосовать за своего фаворита, посетив театр «Эстония» до 26 марта. Нынешние лауреаты будут объявлены 30 марта на представлении оперы «Аида».



«Национальная опера «Эстония» - это театр с разнообразным репертуаром, активно участвующий в жизни сообщества. Положительные эмоции, которые неизменно получают посетители театра «Эстония», могут изменить жизнь или заставить мыслить по-другому.



В 2016 году премии удостоились сопрано Хели Вескус и баритон Ясси Захаров. 29 марта национальная опера разыграет между всеми проголосовавшими десять подарочных билетов стоимостью 20 евро каждый.