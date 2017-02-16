ОРЕАНДА-НОВОСТИ До 27 февраля 2017 года в Русском музее фотографии в Нижнем Новгороде будет проходить выставка «Защитники Отечества».



Проект посвящён солдатам и офицерам России – участникам войн и тем, кто в мирное время защищал и продолжает защищать безопасность нашей страны. Хронологически выставка охватывает почти весь ХХ век: на ней представлены исторические снимки из фондов Русского музея фотографии, а также военная амуниция и приборы из фондов «Музея Холодной Войны и истории города Горький в 1946-1991 гг.». Значительная часть экспонатов впервые предлагается вниманию широкого зрителя.



Большинство фотографий было сделано в 1914-1917 и в 1941-1945 гг. Авторы их за редким исключением не известны, они не были профессиональными фотографами. Эти любительские снимки, сделанные в часы досуга, со временем превратились в драгоценное документальное свидетельство, сохранив лица таких же неизвестных солдат и офицеров, участников прошлых войн.



На выставке впервые представлено несколько памятных групповых портретов, к примеру, фотография великой княгини Ксении Александровны и великого князя Александра Михайловича с ранеными офицерами, находившимися на излечении в Крыму, портрет команды корабля «Воровский», сделанный в Китае в 1924 г., а также панорамный снимок «Смотр казачьих войск» периода Первой Мировой войны.



Вместе с фотографиями в экспозицию вошли подлинные предметы времён Великой Отечественной войны и «Холодной войны», в том числе обмундирование, средства химической и радиационной защиты и разведки и т.д.