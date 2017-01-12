В Нижнем Новгороде пройдёт Рождественский хоровой собор
12.01.2017, 15:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рождественский хоровой собор пройдёт в кафедральном соборе в честь Святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде 13 января. В мероприятии примут участие камерный хор «Нижний Новгород», хоры Нижегородского хорового колледжа имени Л.К. Сивухина, детские хоры музыкальных школ и школ искусств города, хор Нижегородского православного женского Духовного училища и мужской хор кафедрального собора в честь Святого благоверного князя Александра Невского, а также академический хор нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского.
В программе - рождественские духовные песнопения Павла Чеснокова, Александра Гречанинова, Сергея Трубачева, Константина Шведова, а также митрополита Илариона (Алфеева) и монахини Иулиании Денисовой, гимны и канты. Режиссером и главным дирижером хорового собора станет Иван Стольников.
В программе - рождественские духовные песнопения Павла Чеснокова, Александра Гречанинова, Сергея Трубачева, Константина Шведова, а также митрополита Илариона (Алфеева) и монахини Иулиании Денисовой, гимны и канты. Режиссером и главным дирижером хорового собора станет Иван Стольников.