В Нижнем Новгороде впервые представили скульптуры творческой династии Рукавишниковых
31.03.2017, 13:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 20 скульптур творческой династии Рукавишниковых впервые представили в Нижнем Новгороде в рамках выставки "Рукавишниковы в доме на Верхневолжской", которая открылась 30 марта 2017 года в НГИАМЗ. В мероприятии принял участие министр культуры Нижегородской области Сергей Горин.
Работы в Нижний Новгород привёз скульптор, потомок известного рода Александр Рукавишников.
На выставке представили более 20 скульптурных работ представителей семейства Рукавишниковых: Митрофана (дед), Иулиана (отец), Александра и Филиппа (сын). По словам одного из организаторов выставки, заведующей кафедрой гуманитарных наук МГАХИ им. Сурикова Татьяны Пластовой, это первое представление работ династии Рукавишниковых в Нижнем Новгороде. «В экспозиции мелкая пластика из семейной коллекции этого рода. Вместе со скульптурами мы привезли новый альбом о творчестве Митрофана Рукавишникова – нижегородцы увидят его первыми в стране», - рассказала Татьяна Пластова.
«Это очень интересная выставка – я раньше нигде такого не видел. Любопытна сама традиция, семейные работы, когда дед, отец, сын и внук работают в одном и том же направлении. У нас в Нижнем Новгороде вот такого ещё не было - это совершенно уникальный случай. И несмотря на то, что выставка небольшая, сам факт её открытия очень важен, а особенно то, что это происходит в доме предков этой семьи», - рассказал посетитель выставки Сергей Шумилкин.
На выставке были и гости из Москвы, которые отметили не только новую скульптурную экспозицию, но и красоту усадьбы Рукавишниковых. «Это дворец, которым может гордиться любой город! Я рада, что этим гордится Нижний Новгород. Приезжать надо сюда, смотреть достопримечательности Нижнего Новгорода, смотреть усадьбу Рукавишникова. Приятно, что этот дом наполнен не только богатым интерьером, но и хорошо реставрирован, открыт для посетителей. И, конечно, очень радуют замечательные скульптуры семьи Рукавишниковых», - поделилась впечатлениями заведующая отделом поэзии журнала «Дружба народов» Галина Климина.
Накануне открытия выставки Александр Рукавишников встретился с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым: поделился с ним творческими планами и обсудил тему реставрации объектов культурного наследия – исторических зданий, памятников. «Удивительно сделан ремонт в усадьбе! У меня остался плохой осадок, когда я тут был с отцом в 1985 году - мы тогда ставили памятник Нестерову. Музей был в очень плохом состоянии. Сейчас - другое дело! Вам повезло с губернатором: он человек культурный и честный, я просто преклоняюсь перед ним», - заявил Александр Рукавишников.
Как сообщили в НГИАМЗ, выставка "Рукавишниковы в доме на Верхневолжской" будет работать в течение 3-х месяцев – до 30 июня 2017 года.
Как сообщалось ранее, в 2016 году государственные и муниципальные музеи посетили 1,8 млн человек, что на 11% больше, чем в 2015 году.
Работы в Нижний Новгород привёз скульптор, потомок известного рода Александр Рукавишников.
На выставке представили более 20 скульптурных работ представителей семейства Рукавишниковых: Митрофана (дед), Иулиана (отец), Александра и Филиппа (сын). По словам одного из организаторов выставки, заведующей кафедрой гуманитарных наук МГАХИ им. Сурикова Татьяны Пластовой, это первое представление работ династии Рукавишниковых в Нижнем Новгороде. «В экспозиции мелкая пластика из семейной коллекции этого рода. Вместе со скульптурами мы привезли новый альбом о творчестве Митрофана Рукавишникова – нижегородцы увидят его первыми в стране», - рассказала Татьяна Пластова.
«Это очень интересная выставка – я раньше нигде такого не видел. Любопытна сама традиция, семейные работы, когда дед, отец, сын и внук работают в одном и том же направлении. У нас в Нижнем Новгороде вот такого ещё не было - это совершенно уникальный случай. И несмотря на то, что выставка небольшая, сам факт её открытия очень важен, а особенно то, что это происходит в доме предков этой семьи», - рассказал посетитель выставки Сергей Шумилкин.
На выставке были и гости из Москвы, которые отметили не только новую скульптурную экспозицию, но и красоту усадьбы Рукавишниковых. «Это дворец, которым может гордиться любой город! Я рада, что этим гордится Нижний Новгород. Приезжать надо сюда, смотреть достопримечательности Нижнего Новгорода, смотреть усадьбу Рукавишникова. Приятно, что этот дом наполнен не только богатым интерьером, но и хорошо реставрирован, открыт для посетителей. И, конечно, очень радуют замечательные скульптуры семьи Рукавишниковых», - поделилась впечатлениями заведующая отделом поэзии журнала «Дружба народов» Галина Климина.
Накануне открытия выставки Александр Рукавишников встретился с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым: поделился с ним творческими планами и обсудил тему реставрации объектов культурного наследия – исторических зданий, памятников. «Удивительно сделан ремонт в усадьбе! У меня остался плохой осадок, когда я тут был с отцом в 1985 году - мы тогда ставили памятник Нестерову. Музей был в очень плохом состоянии. Сейчас - другое дело! Вам повезло с губернатором: он человек культурный и честный, я просто преклоняюсь перед ним», - заявил Александр Рукавишников.
Как сообщили в НГИАМЗ, выставка "Рукавишниковы в доме на Верхневолжской" будет работать в течение 3-х месяцев – до 30 июня 2017 года.
Как сообщалось ранее, в 2016 году государственные и муниципальные музеи посетили 1,8 млн человек, что на 11% больше, чем в 2015 году.