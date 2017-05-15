ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 мая 2017 года музей-заповедник «Сталинградская битва» примет участие в ежегодной федеральной культурно-образовательной акции «Ночь музеев». Сотрудники музея при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества подготовили обширную программу мероприятий.

На площади перед входом в музей-панораму «Сталинградская битва» будут работать интерактивные площадки, организованные Волгоградской областной общественной организацией «Центр военно-спортивной и конной подготовки «Щит». Все желающие с помощью опытных инструкторов смогут овладеть приёмами обращения с кнутом и казачьей шашкой. Кроме того, на этой площадке пройдут мастер-классы по разборке и сборке макетов стрелкового вооружения и изготовлению народной мягкой игрушки.

Здесь состоится и традиционная «Вечёрка» – казачьи гуляния с танцами, песнями, народными играми и угощением. Территорию вокруг музея-панорамы будет объезжать конный патруль в форме времен Великой Отечественной войны.

В залах музея пройдут разнообразные творческие мастер-классы, организованные опытными педагогами и сотрудниками музея, будет работать тематическое фотоателье и вагон-теплушка.

Тема акции в этом году – 100-летие революции 1917 года, поэтому основной площадкой станет Мемориально-исторический музей. Здесь состоится компьютерный тест «Что ты знаешь о революции в Царицыне?» и мастер-классы по изготовлению буденовок и символа революции – цветка красной гвоздики, а также пройдет творческая встреча с коллективом казачьей песни «Вольница». В историческом киноклубе «1917 год» все желающие смогут посмотреть художественный фильм «Сорок первый».

Кроме того, в залах музея будут организованы экскурсии – по выставкам «Царицын в ожидании перемен: истории и судьбы», «На страже Отечества» с игровой программой «Донского казака видно издалека», по основной экспозиции с игровой программой «Вспомнить все…», а также театрализованная экскурсия «Гражданская война в образах».