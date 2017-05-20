В "Ночь в музее" на улицах Москвы пройдёт исторический квест
20.05.2017, 17:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи. Собрание» присоединяется к акции «Ночь в музее». 20 мая с 18:00 до 22:00 на московских улицах можно будет встретить римских легионеров, стрельцов, нарядных дам эпохи Екатерины Великой и солдат Первой мировой. Всего герои квеста «Собери историю» представят 12 эпох от железного века до начала ХХ столетия.
Участникам надо разыскать представителей каждой из них и ответить хотя бы на один из трёх вопросов. За правильный ответ герой предложит с ним сфотографироваться. Собрав коллекцию из 12 эффектных снимков, нужно опубликовать их на своей страничке в «Инстаграме» с хештегом #12эпох. Двух победителей определит генератор случайных чисел. Итоги подведут 23 мая.
Победителям предложат выбрать исторический образ и подберут костюм, а также пригласят принять участие в церемонии открытия фестиваля «Времена и эпохи. Собрание» 1 июня. Гостей из прошлого в Москву доставит ретропоезд. Он прибудет на станцию Подмосковная Рижского направления Московской железной дороги — это единственный в столице действующий железнодорожный комплекс начала XX века.
Международный исторический фестиваль «Времена и эпохи. Собрание» пройдёт с 1 по 12 июня. Лагеря реконструкторов раскинутся в парках, скверах, на улицах и площадях Москвы. Около шести тысяч реконструкторов расскажут гостям фестиваля о 12 эпохах. Москвичи увидят бой римских легионов с варварами, сражение XVII века, кавалькаду Екатерины Великой, лагерь Русской императорской армии и многое другое.
Участникам надо разыскать представителей каждой из них и ответить хотя бы на один из трёх вопросов. За правильный ответ герой предложит с ним сфотографироваться. Собрав коллекцию из 12 эффектных снимков, нужно опубликовать их на своей страничке в «Инстаграме» с хештегом #12эпох. Двух победителей определит генератор случайных чисел. Итоги подведут 23 мая.
Победителям предложат выбрать исторический образ и подберут костюм, а также пригласят принять участие в церемонии открытия фестиваля «Времена и эпохи. Собрание» 1 июня. Гостей из прошлого в Москву доставит ретропоезд. Он прибудет на станцию Подмосковная Рижского направления Московской железной дороги — это единственный в столице действующий железнодорожный комплекс начала XX века.
Международный исторический фестиваль «Времена и эпохи. Собрание» пройдёт с 1 по 12 июня. Лагеря реконструкторов раскинутся в парках, скверах, на улицах и площадях Москвы. Около шести тысяч реконструкторов расскажут гостям фестиваля о 12 эпохах. Москвичи увидят бой римских легионов с варварами, сражение XVII века, кавалькаду Екатерины Великой, лагерь Русской императорской армии и многое другое.