В Омске открывается первая в России передвижная выставка тактильных картин
18.08.2017, 12:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Омске 18 августа состоится открытие экспозиции «Видеть невидимое». В музее изобразительных искусств будут представлены рельефные копии знаменитых произведений из собрания Пушкинского музея.
В экспозицию вошли произведения художников разных эпох и стилей, чтобы расширить представление слабовидящих людей о европейской живописи. На выставке представлены тактильные копии полотен Сандро Боттичелли, Лукаса Кранаха Старшего, Жана-Батиста Симеона Шардена, Анри Руссо, Поля Гогена и Пабло Пикассо.
Кроме того, как пояснили организаторы, в каждом городе, куда приезжает выставка, выбирается картина из местного собрания и создаётся копия, адаптированная к восприятию незрячих и слабовидящих людей.
Для Омска выставку дополнила рельефная репродукция картины русского живописца Ильи Галкина «За чтением», написанная в 1890 году. После завершения выставки тактильная копия останется в музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля.
Получить более полное представление о том, что изображено на том или ином «холсте», позволяет аудиогид. «За чтением» озвучила легенда советского кинематографа, российская актриса театра и кино Валентина Талызина.
Тактильную инструкцию основной выставки картин рассказывает актёр Евгений Миронов. Рельефные копии полотен будут интересны не только для людей с проблемами зрения. Любой посетитель может надеть тёмные очки и включить аудиогид, чтобы лучше понять тех, кто в силу разных причин ориентируется в мире без помощи зрения.
Во время проведения выставки в музее будет показан фильм «Представь себе», сьёмки которого проходили в Бильбао, Москве и Екатеринбурге. Одним из главных героев фильма стал преподаватель Уральского федерального университета, незрячий искусствовед Алексей Филатов.
Это первая в России передвижная выставка тактильных картин. Проект совместно реализуют Сбербанк, платёжная система Visa и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Выставка «Видеть невидимое» доступна в музее им. М.А. Врубеля (Ленина, 3) с 19 августа по 15 сентября. Вход на выставку свободный.
В экспозицию вошли произведения художников разных эпох и стилей, чтобы расширить представление слабовидящих людей о европейской живописи. На выставке представлены тактильные копии полотен Сандро Боттичелли, Лукаса Кранаха Старшего, Жана-Батиста Симеона Шардена, Анри Руссо, Поля Гогена и Пабло Пикассо.
Кроме того, как пояснили организаторы, в каждом городе, куда приезжает выставка, выбирается картина из местного собрания и создаётся копия, адаптированная к восприятию незрячих и слабовидящих людей.
Для Омска выставку дополнила рельефная репродукция картины русского живописца Ильи Галкина «За чтением», написанная в 1890 году. После завершения выставки тактильная копия останется в музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля.
Получить более полное представление о том, что изображено на том или ином «холсте», позволяет аудиогид. «За чтением» озвучила легенда советского кинематографа, российская актриса театра и кино Валентина Талызина.
Тактильную инструкцию основной выставки картин рассказывает актёр Евгений Миронов. Рельефные копии полотен будут интересны не только для людей с проблемами зрения. Любой посетитель может надеть тёмные очки и включить аудиогид, чтобы лучше понять тех, кто в силу разных причин ориентируется в мире без помощи зрения.
Во время проведения выставки в музее будет показан фильм «Представь себе», сьёмки которого проходили в Бильбао, Москве и Екатеринбурге. Одним из главных героев фильма стал преподаватель Уральского федерального университета, незрячий искусствовед Алексей Филатов.
Это первая в России передвижная выставка тактильных картин. Проект совместно реализуют Сбербанк, платёжная система Visa и Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Выставка «Видеть невидимое» доступна в музее им. М.А. Врубеля (Ленина, 3) с 19 августа по 15 сентября. Вход на выставку свободный.
Источник: http://www.omskportal.ru