В Омске открывается выставка к юбилею регионального отделения "Союза художников России"
15.05.2017, 11:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 15 мая в 17:00 в выставочном зале Дома художника открывается выставка, посвящённая 85-летию Омского регионального отделения «Союза художников России».
Экспозицию составили около двухсот работ свыше восьмидесяти авторов. Зрители увидят портреты, пейзажи, тематические композиции, абстракцию, скульптуру, труды омских искусствоведов. Также состоится вручение благодарственных писем и почетных грамот ветеранам и ведущим художникам профессионального союза.
Как подчеркнул председатель Омского отделения «Союза художников России» Андрей Машанов, ведущее направление работы отделения - выставочное. Именно выставка – и цель, и результат деятельности мастера любого возраста и творческой позиции. Среди крупных выставочных проектов минувших пяти лет - Международная художественная выставка «Евразия-Арт: великие реки искусства. Россия – Китай – Казахстан», фотографический проект «В мастерской художника» в рамках Всесибирского художественного проекта» 100 художников Сибири», региональная художественная выставка «СИБИРЬ-IX» и межрегиональные проекты: художественные выставки «Иртыш-Енисей: великие реки сибирского искусства» и «Иртыш-Ангара: великие реки сибирского искусства», групповая молодёжная выставка «МОСТ/НЗ-42», художественная выставка «На грани. Между реальным и абстрактным», молодёжная выставка «Омск – СПб». Всего же за эту пятилетку Омское отделение СХ провело более 200 выставок, почти 150 из которых прошли в выставочном зале Дома художника.
Экспозицию составили около двухсот работ свыше восьмидесяти авторов. Зрители увидят портреты, пейзажи, тематические композиции, абстракцию, скульптуру, труды омских искусствоведов. Также состоится вручение благодарственных писем и почетных грамот ветеранам и ведущим художникам профессионального союза.
Как подчеркнул председатель Омского отделения «Союза художников России» Андрей Машанов, ведущее направление работы отделения - выставочное. Именно выставка – и цель, и результат деятельности мастера любого возраста и творческой позиции. Среди крупных выставочных проектов минувших пяти лет - Международная художественная выставка «Евразия-Арт: великие реки искусства. Россия – Китай – Казахстан», фотографический проект «В мастерской художника» в рамках Всесибирского художественного проекта» 100 художников Сибири», региональная художественная выставка «СИБИРЬ-IX» и межрегиональные проекты: художественные выставки «Иртыш-Енисей: великие реки сибирского искусства» и «Иртыш-Ангара: великие реки сибирского искусства», групповая молодёжная выставка «МОСТ/НЗ-42», художественная выставка «На грани. Между реальным и абстрактным», молодёжная выставка «Омск – СПб». Всего же за эту пятилетку Омское отделение СХ провело более 200 выставок, почти 150 из которых прошли в выставочном зале Дома художника.