В Омской области назовут имена победителей II регионального конкурса "Народный герой"
19.03.2017, 17:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Омской области 19 марта назовут имена победителей второго регионального конкурса «Народный герой».
Конкурс на звание «Народный герой» проводится в Омской области второй год подряд. Для выбора номинантов был создан Экспертный совет под руководством Губернатора Омской области Виктора Назарова. В его состав вошли известные омичи, политические и общественные деятели.
На этот раз претендентами на премию стал 241 житель региона. Из общего числа соискателей Экспертным советом отобрано 50 номинантов. Жители Омской области сами выбирали земляков, достойных звания героя. По условиям конкурса лауреатами премии могут стать омичи, активно участвующие в жизни региона, способствующие развитию Омской области.
В этом году за финалистов региональной премии было отдано рекордное количество голосов - свыше 76 тысяч. Это многократно превосходит результаты прошлогоднего народного голосования - 22,5 тысячи.
Сегодня станут известны имена победителей в каждой из 10 номинаций: Профессионализм», «Юность», «Интеллект», «Талант», «Благотворительность», «Продвижение», «Инновация», «Спорт», «Инициатива» и «Самоотверженность».
Кроме того, будут вручены специальные призы Губернатора Омской области Виктора Назарова.
Конкурс на звание «Народный герой» проводится в Омской области второй год подряд. Для выбора номинантов был создан Экспертный совет под руководством Губернатора Омской области Виктора Назарова. В его состав вошли известные омичи, политические и общественные деятели.
На этот раз претендентами на премию стал 241 житель региона. Из общего числа соискателей Экспертным советом отобрано 50 номинантов. Жители Омской области сами выбирали земляков, достойных звания героя. По условиям конкурса лауреатами премии могут стать омичи, активно участвующие в жизни региона, способствующие развитию Омской области.
В этом году за финалистов региональной премии было отдано рекордное количество голосов - свыше 76 тысяч. Это многократно превосходит результаты прошлогоднего народного голосования - 22,5 тысячи.
Сегодня станут известны имена победителей в каждой из 10 номинаций: Профессионализм», «Юность», «Интеллект», «Талант», «Благотворительность», «Продвижение», «Инновация», «Спорт», «Инициатива» и «Самоотверженность».
Кроме того, будут вручены специальные призы Губернатора Омской области Виктора Назарова.