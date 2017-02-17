В Омской области пройдёт IV конкурс скрипачей им. Янкелевича
17.02.2017, 11:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Омской области началась подготовка к проведению IV конкурса скрипачей им.Ю.И. Янкелевича.
На заседании Общественного Совета при Министерстве культуры Омской области руководитель профильного ведомства Виктор Лапухин сообщил о том, что в регионе началась подготовка к крупному международному культурному смотру: в 2018 году в Омской области пройдет очередной конкурс скрипачей им. Ю.И. Янкелевича.
Почетный президент конкурса Народный артист СССР Владимир Спиваков подтвердил свое намерение патронировать этот форум, посвященный нашему земляку, основателю всемирно известной скрипичной школы Юрию Янкелевичу.
«Мы провели очень конструктивные и плодотворные беседы с представителями Владимира Теодоровича и подтвердили свои намерения провести фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" в мае этого года. Что касается конкурса имени Ю.И. Янкелевича, то здесь мнения наше и самого маэстро Спивакова полностью совпадают. Речи об отмене, а тем более его переносе в какой-то другой регион никогда не шло. В Уфе конкурс исполнителей носит имя самого Владимира Спивакова. В Омске же проводится именно конкурс, посвященный Юрию Исаевичу Янкелевичу, нашему великому земляку. Он может проводиться только на омской земле и никак иначе. Это принципиальная позиция, которая не подлежит обсуждению», - заявил Виктор Лапухин. По его словам, конкурс скрипачей состоится в Омске в следующем году. Уже началась подготовка к его проведению. Сейчас подбирается главный приз конкурса - скрипка одного из известных европейских мастеров, которая будет приобретена заранее.
Министр культуры Виктор Лапухин в своем выступлении на заседании Общественного Совета рассказал и о других рабочих планах и предстоящих проектах. В числе основных задач на этот год - проведение крупных фестивалей "Движение", "Владимир Спиваков приглашает", "В гостях у "Арлекина", "Сотоварищи". «Большим событием в культурной жизни не только области, но и всей страны станет 90-летие со дня рождения Народного артиста СССР Михаила Александровича Ульянова. Этой дате будет посвящен театральный фестиваль "Сотоварищи", который пройдет в Северном драматическом театре города Тары.
Весна в Омске будет очень насыщена культурными событиями. По доброй традиции, в мае этого года, омские театралы увидят и лучшие спектакли, ставшие лауреатами премии "Золотая маска"», - подчеркнул Виктор Лапухин.
На заседании Общественного Совета при Министерстве культуры Омской области руководитель профильного ведомства Виктор Лапухин сообщил о том, что в регионе началась подготовка к крупному международному культурному смотру: в 2018 году в Омской области пройдет очередной конкурс скрипачей им. Ю.И. Янкелевича.
Почетный президент конкурса Народный артист СССР Владимир Спиваков подтвердил свое намерение патронировать этот форум, посвященный нашему земляку, основателю всемирно известной скрипичной школы Юрию Янкелевичу.
«Мы провели очень конструктивные и плодотворные беседы с представителями Владимира Теодоровича и подтвердили свои намерения провести фестиваль "Владимир Спиваков приглашает" в мае этого года. Что касается конкурса имени Ю.И. Янкелевича, то здесь мнения наше и самого маэстро Спивакова полностью совпадают. Речи об отмене, а тем более его переносе в какой-то другой регион никогда не шло. В Уфе конкурс исполнителей носит имя самого Владимира Спивакова. В Омске же проводится именно конкурс, посвященный Юрию Исаевичу Янкелевичу, нашему великому земляку. Он может проводиться только на омской земле и никак иначе. Это принципиальная позиция, которая не подлежит обсуждению», - заявил Виктор Лапухин. По его словам, конкурс скрипачей состоится в Омске в следующем году. Уже началась подготовка к его проведению. Сейчас подбирается главный приз конкурса - скрипка одного из известных европейских мастеров, которая будет приобретена заранее.
Министр культуры Виктор Лапухин в своем выступлении на заседании Общественного Совета рассказал и о других рабочих планах и предстоящих проектах. В числе основных задач на этот год - проведение крупных фестивалей "Движение", "Владимир Спиваков приглашает", "В гостях у "Арлекина", "Сотоварищи". «Большим событием в культурной жизни не только области, но и всей страны станет 90-летие со дня рождения Народного артиста СССР Михаила Александровича Ульянова. Этой дате будет посвящен театральный фестиваль "Сотоварищи", который пройдет в Северном драматическом театре города Тары.
Весна в Омске будет очень насыщена культурными событиями. По доброй традиции, в мае этого года, омские театралы увидят и лучшие спектакли, ставшие лауреатами премии "Золотая маска"», - подчеркнул Виктор Лапухин.