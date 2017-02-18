ОРЕАНДА-НОВОСТИ. К работам по реконструкции здания бывшего Дома офицеров в Пензе планируется приступить в текущем году.

Напомним, что Гарнизонный дом офицеров был закрыт из-за аварийного состояния. Идея вернуть в эксплуатацию главный культурный центр микрорайона «Западная поляна» принадлежит губернатору Ивану Белозёрцеву. Инициатива главы Пензенской области была поддержана полномочным представителем Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем и главнокомандующим Сухопутными войсками РФ, генерал-полковником Олегом Салюковым.

В 2016 году здание было передано из ведения Министерства обороны Российской Федерации в областную собственность, начата работа по подготовке к его реконструкции.

В настоящее время завершается формирование пакета документов для электронного аукциона на разработку проектно-сметной документации, получены технические условия на теплоснабжение. К строительным работам планируется приступить уже в этом году.

«У нас много талантливых людей, которые занимаются творчеством и любят искусство. Новое учреждение культуры должно предоставлять возможности для самореализации для всех возрастных групп, от дошкольников до жителей пожилого возраста», - подчеркнул Иван Белозёрцев.

«На базе планируемого к открытию центра будут проходить занятия хореографическим и хоровым искусством, художественно-прикладными видами творчества. Отдельным блоком работы станет сохранение и развитие этнокультурных традиций», - конкретизировал он.