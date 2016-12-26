В Перми почтят память погибших в авиакатастрофе Ту-154
26.12.2016, 14:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Перми пройдут мероприятия в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Чёрным морем
Самолёт Минобороны РФ, который должен был доставить на авиабазу в Хмеймим военнослужащих, представителей СМИ и участников ансамбля имени А.В. Александрова, потерпел крушение накануне через несколько минут после вылета из Адлера. На его борту находилось 92 человека. Все они погибли. в их числе была Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов.
Сегодня в общенациональный день траура по жертвам авиакатастрофы, в Перми покажут документальный фильм "Доктор Лиза", посвящённый Елизавете Глинка. Начало сеансов в 19.30 и в 20.30. Вход – свободный.
29 декабря в 17.00 в ДК им. А.Г. Солдатова состоится благотворительный концерт "Светлая память – прерванный полёт". В нём примут участие пермский хор "Млада" и Пермский губернский оркестр. Вход на мероприятие свободный.
Самолёт Минобороны РФ, который должен был доставить на авиабазу в Хмеймим военнослужащих, представителей СМИ и участников ансамбля имени А.В. Александрова, потерпел крушение накануне через несколько минут после вылета из Адлера. На его борту находилось 92 человека. Все они погибли. в их числе была Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов.
Сегодня в общенациональный день траура по жертвам авиакатастрофы, в Перми покажут документальный фильм "Доктор Лиза", посвящённый Елизавете Глинка. Начало сеансов в 19.30 и в 20.30. Вход – свободный.
29 декабря в 17.00 в ДК им. А.Г. Солдатова состоится благотворительный концерт "Светлая память – прерванный полёт". В нём примут участие пермский хор "Млада" и Пермский губернский оркестр. Вход на мероприятие свободный.