ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка живописи "Крепость духа. Соловки" открылась в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца на Мойке (Санкт-Петербург). Выставка рассказывает о судьбе и жизни Соловецких островов.

На выставке представлено более 100 произведений живописи и графики художников из разных городов, работавших на Соловках в различные периоды. Эта особенность экспозиции позволит посетителям увидеть различные стилевые особенности исполнения произведений, размышления художников на тему Соловков и Соловецкой обители.