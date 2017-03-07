В Петербурге открылась выставка живописи "Крепость духа. Соловки"
07.03.2017, 10:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выставка живописи "Крепость духа. Соловки" открылась в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца на Мойке (Санкт-Петербург). Выставка рассказывает о судьбе и жизни Соловецких островов.
На выставке представлено более 100 произведений живописи и графики художников из разных городов, работавших на Соловках в различные периоды. Эта особенность экспозиции позволит посетителям увидеть различные стилевые особенности исполнения произведений, размышления художников на тему Соловков и Соловецкой обители.
На выставке представлено более 100 произведений живописи и графики художников из разных городов, работавших на Соловках в различные периоды. Эта особенность экспозиции позволит посетителям увидеть различные стилевые особенности исполнения произведений, размышления художников на тему Соловков и Соловецкой обители.