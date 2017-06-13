ОРЕАНДА-НОВОСТИ  В Михайловском саду Русского музея в Санкт-Петербурге открылся X Международный фестиваль «Императорские сады России».

В этом году тема фестиваля – «Авангарденс», которая объединяет актуальные тенденции современного общества: интерес к Русскому авангарду в современном искусстве и экологические приоритеты.

В рамках фестиваля в Михайловском саду будут представлены 50 садово-парковых проектов, в том числе, зарубежных участников и детей.

Фестиваль продлится до 18 июня 2017 года.