В Петербурге открылся фестиваль "Императорские сады России"
13.06.2017, 11:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Михайловском саду Русского музея в Санкт-Петербурге открылся X Международный фестиваль «Императорские сады России».
В этом году тема фестиваля – «Авангарденс», которая объединяет актуальные тенденции современного общества: интерес к Русскому авангарду в современном искусстве и экологические приоритеты.
В рамках фестиваля в Михайловском саду будут представлены 50 садово-парковых проектов, в том числе, зарубежных участников и детей.
Фестиваль продлится до 18 июня 2017 года.
В этом году тема фестиваля – «Авангарденс», которая объединяет актуальные тенденции современного общества: интерес к Русскому авангарду в современном искусстве и экологические приоритеты.
В рамках фестиваля в Михайловском саду будут представлены 50 садово-парковых проектов, в том числе, зарубежных участников и детей.
Фестиваль продлится до 18 июня 2017 года.