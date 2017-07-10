В Петербурге открывается фестиваль "Опера – всем"
Откроется «Опера – всем» 12 июля на Соборной площади Петропавловской крепости. В этот день прозвучит шедевр Михаила Глинки «Руслан и Людмила», который вошел в золотой фонд русского оперного искусства. Главные партии исполнят ведущие солисты музыкальных театров России и мира – Денис Седов, Жанна Домбровская и Екатерина Крапивина (Мариинский театр).
15 июля в пространстве у Александринского театра будет представлена одна из ярчайших опер Джузеппе Верди «Риголетто». Её исполнят Международный симфонический оркестр «Таврический», солисты ведущих музыкальных театров Санкт-Петербурга и Москвы - Кирилл Жаровин (Санкт-Петербургъ Опера), Антонина Весенина (Академия молодых оперных певцов Мариинского театра), Станислав Леонтьев и Елена Соммер (Мариинский театр). Дирижер - народный артист Кабардино-Балкарии Михаил Голиков. Хореографы - Сергей Нарышев и Рустэм Карсанов.
19 июля в ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове перед Елагиноостровским дворцом будет показана опера известного немецкого композитора Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок» в постановке выпускника Петербургской консерватории Дмитрия Отяковского.